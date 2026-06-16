Imputat per diversos delictes
El jutge Calama obliga Zapatero a aclarir ja l’origen de les seves joies i rebutja que no ajornar-ho causi indefensió
La seva defensa va demanar deixar per més endavant la declaració sobre la troballa de les peces per buscar la documentació acreditativa
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat la petició de la defensa de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero perquè se suspengui la declaració prevista per a aquest dimecres en relació amb la peça separada per presumptes contraban i delicte fiscal arran de la troballa d’unes joies que han sigut taxades en 1,3 milions d’euros en el registre de la seva oficina al carrer de Ferraz.
En una interlocutòria donada a conèixer aquest dimarts, el magistrat explica que la citació no suposa cap «minva real en el seu dret de defensa» per tal com els fets sobre els quals versa la seva declaració són els mateixos que ja consten en la causa principal sense que la peça separada de les joies hagi introduït fets nous ni alterat l’objecte fàctic de la imputació.
La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l’ajornament de la declaració al·legant la «imminència de l’acte i el brevíssim lapse de temps entre la incoació de la peça i l’assenyalament per al moment de la seva declaració com a investigat». El jutge li respon que aquesta peça es va incoar el 12 de juny passat i que el seu contingut no incorpora fets nous ni diligències autònomes, «sinó exclusivament el testimoni de l’acta d’intervenció de les peces de joieria i de la taxació pericial incorporades en la causa principal», una cosa de la qual Rodríguez Zapatero ja en tenia coneixement quan va tenir accés a aquest atestat.
Ordenar la causa
Així, el magistrat recorda que la peça separada respon únicament a una necessitat d’ordenació processal davant l’eventual rellevància d’aquests mateixos fets en matèria de delicte fiscal i contraban, «però no altera l’objecte fàctic ni introdueix elements sorprenents que exigeixin un temps addicional de preparació».
Per tot això, Calama rebutja que existeixi una indefensió material ja que l’investigat pot declarar pels mateixos fets que motiven la seva citació en la causa principal, fixant-se aquesta declaració junt amb la ja prevista inicialment per a aquest dimecres i dijous pels presumptes delictes de tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. D’altra banda, recorda que la defensa té la possibilitat de sol·licitar diligències complementàries o noves declaracions si l’estima necessari, «cosa que exclou qualsevol perjudici irreparable».
Fonts del seu entorn havien assenyalat aquest dilluns l’ajornament buscava tenir prou temps per reunir documentació necessària que expliqui la possessió d’aquestes peces, que en principi es va atribuir a una herència, però que si són regals o donacions s’ha d’acreditar. La defensa també té intenció d’aportar una pericial pròpia sobre el valor de les peces.
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