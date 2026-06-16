El dos de la Guàrdia Civil va expedientar els investigadors del cas Koldo
El director adjunt operatiu va ordenar la investigació interna hores després de la conversa entre Leire Díez i Mercedes González.
Ana Cabanillas
El número dos de la Guàrdia Civil va iniciar un expedient intern als investigadors del cas Koldo un dia després que Leire Díez es comuniqués amb la directora de l’institut armat, Mercedes González, segons consta en l’últim informe de la Unitat Central Operativa del cos (UCO) en el marc del cas Leire. El nou informe acredita que González era coneixedora de les maniobres "suposadament delictives" de la coneguda com a lampista del PSOE, imputada per intentar desactivar causes judicials que afectaven el Govern.El número dos de la Guàrdia Civil va iniciar un expedient intern als investigadors del cas Koldo un dia després que Leire Díez es comuniqués amb Mercedes González, segons consta a l’últim informe de la Unitat Central Operativa del cos (UCO) en el marc del cas Leire, que instrueix el jutge Santiago Pedraz a l’Audiència Nacional. El nou informe acredita que González era coneixedora de les maniobres "suposadament delictives "de la coneguda com a lampista del PSOE, imputada per intentar desactivar causes judicials que afectaven el Govern i qui va mantenir diverses reunions.
L’últim informe de l’UCO detalla la cronologia dels fets, pel qual Díez i González presumptament van mantenir una conversa per missatgeria l’11 de maig del 2025, el mateix dia en què van sortir a la llum els missatges entre l’exministre José Luis Ábalos i el president de Govern, Pedro Sánchez. Díez va atribuir aquests missatges a una filtració de l’UCO en conversa amb una altra de les imputades, Leticia de la Hoz. La conversa entre Díez i la directora de la Guàrdia Civil va ser eliminada per aquesta última, que ja coneixia l’activitat de Díez, segons l’informe.L’últim informe de l’UCO detalla la cronologia dels fets, pel qual Díez i González haurien mantingut una conversa per missatgeria l’11 de maig del 2025, el mateix dia en van sortir a la llum els missatges entre l’exministre José Luis Ábalos i el president de Govern, Pedro Sánchez, que la mateixa Díez va atribuir a una filtració de l’UCO en conversa amb una altra de les imputades en la causa, Leticia de la Hoz. La conversa entre Díez i la directora de la Guàrdia Civil va ser eliminada per aquesta última, que ja coneixia l’activitat de Díez, segons l’informe.
El dia després
Unes hores després d’aquesta conversa, a les 09.16 hores, el director adjunt operatiu (DAO), Miguel Llamas, número dos de González, va citar en una reunió un subordinat per avançar-li la seva "intenció d’obrir una informació reservada a conseqüència d’una notícia publicada en mitjans de comunicació relativa a la investigació en què s’encausa José Luis Ábalos i Koldo García".
A les 09.37 hores del 12 de maig, un dia després de la conversa entre Díez i la directora de la Guàrdia Civil, el DAO va confirmar l’ordre d’obertura de la investigació, coneguda com a "informació reservada" en l’àmbit del cos.
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