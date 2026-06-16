Tràgic accident
Presó provisional per a tres dels detinguts per la mort de la jove llançada sense corda de salt de pont al Brasil
Mor una jove de 21 anys quan feia salt de pont després de ser llançada accidentalment sense corda al Brasil
El jutge brasiler Henrique Stahlberg Natal ha decretat presó provisional per a tres instructors acusats d’homicidi amb dol eventual per la mort d’una noia de 21 anys durant un salt de ‘rope jump’ sense cordes de seguretat, en un pont de la ciutat de Limeira, a l’interior de l’estat de Sao Paulo.
La decisió del magistrat contra Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves i Maicon Fernandes Cintra, detinguts dissabte per la mort de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, va ser decretada davant indicis que els acusats van intentar abandonar el lloc de l’accident i podrien interferir en les investigacions. De fet, diversos testimonis assenyalen que es van canviar de roba després de l’accident mortal.
Accident tràgic
Una jove de 21 anys va morir aquest dissabte al Brasil després d’haver sigut llançada des d’un pont per a un salt al buit, però sense corda de seguretat, va informar diumenge la policia.
En vídeos difosos a les xarxes socials, es veu dos homes que sostenen la noia per sobre dels seus caps abans de llançar-la des del pont Squelette,a l’estat de São Paulo, mentre diversos testimonis criden: «¡Nois, la corda!».
Homicidi amb dol eventual
«L’equip de seguretat no estava ben subjecte en el moment del salt. La víctima no va sobreviure a la caiguda», va explicar la policia en un comunicat enviat a l’AFP. I en els vídeos es pot observar que no van lligar la víctima abans de llançar-la.
Tres homes van ser detinguts per «homicidi amb dol eventual», és a dir, per possible falta conscient. Les autoritats van precisar que van obrir una investigació. Segons els mitjans locals, la víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, va caure des d’uns 40 metres d’altura.
Poc abans de la seva mort, va publicar a Instagram una imatge amb la llegenda: «Qui és el boig que em va deixar venir a saltar d’un pont??». Vídeos més antics de salts des d’aquell mateix pont, organitzats per l’empresa Entre Cordas, mostren els participants assegurats amb una corda gruixuda al voltant de la cintura, abans de ser llançats al buit.
No es tracta de la modalitat de puenting clàssic, sinó de «robatori jumping», una variant que utilitza una corda més rígida. Els saltadors no reboten després d’arribar al seu punt més baix, sinó que es balancegen endavant i endarrere com un metrònom.
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