Investigació
Un home mata a Valencia el logopeda del seu fill de 2 anys després d’acusar-lo d’abusar del nen
El presumpte agressor hauria tornat abans d’hora a la consulta i hauria vist el menor amb els pantalons abaixats, després de la qual cosa hauria atacat el professional, de 32 anys
David G. S., de 24 anys, s’ha entregat a la comissaria de Burjassot amb les mans encara plenes de sang
Teresa Domínguez / Marina Falcó / Miguel Pérez
La Policía Nacional ha detingut la tarda d’avui dilluns 15 de juny a Burjassot un home de 24 anys, David G. S., per suposadament matar el logopeda del seu fill davant la sospita que s’haguessin pogut produir abusos al menor al centre on l’estaven atenent, al carrer Ingeniero de la Cierva, al barri valencià de Marxalenes. Tal com ha avançat Levante-EMV en exclusiva, segons les primeres informacions, el pare hauria portat el seu fill, de tres anys, a una sessió en un centre ubicat en aquest punt i, després de sortir un moment al carrer, hauria tornat i hauria vist que el nen estava seminu, concretament, amb els pantalons abaixats i sense bolquer, per la qual cosa s’hauria enfrontat al professional exigint-li veure les càmeres. Davant la negativa, l’hauria matat a ganivetades i després se n’hauria anat a casa seva, a Burjassot, on s’ha entregat a la comissaria d’aquest municipi de l'Horta Nord.
Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, els fets s’haurien produït a mitja tarda, quan l’ara detingut ha portat el seu fill a la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología, ubicada al número 15 del carrer Ingeniero de la Cierva. Tots els testimonis apunten a una mateixa versió. L’home hauria deixat el menor amb l’especialista, pel que sembla, el logopeda, i s’hauria acomiadat.
«O m’ensenyes les càmeres o et mato»
La versió que intenta aclarir el grup d’Homicidis de la Policía de Valencia és si, com sosté el detingut, en lloc d’anar-se’n fins a l’hora pactada per recollir el seu fill, ha decidit tornar a entrar a la consulta sense avís previ, després de fumar una cigarreta al carrer. Segons les seves primeres manifestacions, hauria vist el seu fill amb els pantalons abaixats i sense el bolquer, i ha interpretat que estava sent víctima d’abusos per part del professional, per la qual cosa s’ha encarat amb ell violentament, mentre li demanava explicacions.
La víctima ha negat una vegada i una altra haver abusat del nen, davant la qual cosa el presumpte agressor l’ha instat a mostrar-li les imatges de les càmeres, tot i que no està confirmat si les consultes, que es fan individualment, estan dotades o no de circuit intern de gravació.
Ha estat en aquell moment quan, després d’advertir-lo «o m’ensenyes les càmeres o et mato» i rebre un «no te les puc ensenyar» per resposta, hauria apunyalat l’home amb una arma blanca que portava al damunt. Segons alguns testimonis, la víctima, de 32 anys d’edat, hauria mort degollada.
Amb les mans ensangonades
Tan bon punt s’ha produït l’atac, el presumpte agressor hauria agafat el nen i se n’hauria anat al seu domicili, a Burjassot. Després de deixar el petit a casa, s’ha presentat a la comissaria d’aquest municipi de l'Horta, amb les mans encara plenes de sang, on s’hauria entregat als agents dient que havia matat l’abusador del seu fill en una clínica de Valencia.
La confessió ha posat en marxa el dispositiu corresponent. Un cotxe patrulla de la Policía Nacional s’ha dirigit a la clínica, on han trobat la víctima Vicent D. C., mort a terra, sobre un bassal de sang. A partir d’aquí s’ha posat en marxa el protocol habitual de morts violentes, amb l’activació del grup d’Homicidis i de la Policia Científica, així com l’avís al jutjat de guàrdia i al metge forense de guàrdia.
El cos ha estat aixecat passades les vuit del vespre i traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, on aquest dimarts se li practicarà l’autòpsia. Al lloc, s’han viscut escenes d’intens dolor, ja que la víctima era molt coneguda. Els pares del mort han romàs tota l’estona al lloc, trencats de dolor.
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