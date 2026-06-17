Les cinc proves contra Zapatero que l'expresident no ha sabut aclarir amb la seva declaració
El jutge José Luis Calama considera que els indicis coneguts fins al moment de la implicació de l’expresident del Govern en el rescat de Plus Ultra són «suficients per continuar la investigació»
Tono Calleja Flórez
La declaració com a investigat aquest dimecres de José Luis Rodríguez Zapatero «no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats en la interlocutòria d’imputació», segons ha explicat el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que, no obstant, ha rebutjat retirar-li el passaport, com ha reclamat la fiscal d’anticorrupció Elena Lorente.
Calama explica la investigació té un evident caràcter embrionari, i tot l’exposat pot evolucionar en el sentit de consolidar aquests indicis, que al principi de la instrucció considera «prou per continuar la investigació», «per dissipar-los a través de diligències d’investigació que contrarestin de manera eficient» els dubtes inicials.
Aquestes són les cinc principals proves per les quals, explica el magistrat, manté com a investigat l’expresident del Govern:
El jutge José Luis Calama i la UDEF inclouen entre les proves més rellevants per investigar Zapatero el contingut dels dispositius intervinguts a les diferents entrades i registres que es van autoritzar en una interlocutòria del 9 de novembre del 2025 pel qual van ser detinguts, entre d’altres, els directius de Plus Ultra Julio Martínez Sola i Roberto Roselli. En els oficis de la Policia s’inclouen nombrosos missatges que es van intercanviar els investigats el 2021 durant el rescat de l’aerolínia.
Calama considera rellevant la traçabilitat de diverses transferències entre els comptes bancaris de Zapatero i els fons procedents de l’ajuda pública concedida pel Govern a la mercantil Plus Ultra. I allà destaca la participació del considerat com a «lloctinent» de l’expresident del Govern, «Julito» Martínez Martínez, amo de la mercantil Anàlisi Rellevant, que va rebre 530.000 euros de Plus Ultra i va entregar al voltant de 600.000 euros a Zapatero i les seves filles.
L’instructor afirma que la «utilització de múltiples societats mercantils indiciàriament instrumentals per canalitzar els pagaments«lloctinent» de Zapatero, «Julito» Martínez, i d’aquest a les firmes de la família de l’expresident del Govern és una prova més per mantenir com a investigat l’expolític socialista.
L’anàlisi preliminar del contingut del dispositiu posat a disposició de la jurisdicció espanyola per les autoritats judicials dels Estats Units és una de les principals proves per mantenir la imputació de Zapatero. L’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI)va entregar el 18 de març del 2026 al magistrat el contingut del dispositiu mòbil que va interceptar el 2021 al que va ser màxim accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes Rojas. I ho va aportar al magistrat espanyol just un dia després que l’instructor reactivés el 17 de març una ordre de detenció internacional contra aquest empresari.
La troballa a l’oficina de Zapatero al carrer de Ferraz de peces de joieria el valor de les quals supera 1.300.000 euros, «sense que s’hagi acreditat el seu origen ni la seva corresponent liquidació tributària i duanera» és, també, un indici contra l’expresident del Govern. Per això, Calama ha obert una peça separada per analitzar aquests fets.
El jutge va acordar obrir una peça separada del cas Plus Ultra per investigar Zapatero per delictes fiscal i de contraban en relació amb les joies trobades en el registre practicat el 19 de maig.
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