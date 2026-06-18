Moció de censura
Feijóo admet contactes amb altres partits per a una moció de censura contra Sánchez
Convida el PNB a passar de les paraules als fets: «cal posicionar-se»
Exigeix a Junts i el PNB que no siguin «trilers» i recolzin una moció de censura instrumental: «Fem-ho»
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo,va afirmar aquest dijous que el PP està tenint contactes «en temps real» amb altres forces polítiques per impulsar una moció de censura i després convocar eleccions.
En una roda de premsa a Brussel·les i a la pregunta de si intensificarà els contactes per a una moció de censura i que el nou Executiu convoqui eleccions, Feijóo va assegurar que té «contactes en aquest moment en temps real amb totes les forces polítiques. I els estic traslladant que si realment el que diuen és el que estan disposats a fer fem-ho», segons EFE.
Feijóo va dir que davant l’«atrinxerament» del Govern i la seva negativa a convocar eleccions l’única solució que té el PP és «remoure el Govern» per «triar un altre que les convoqui».
Des de Brussel·les, segons recull Servimedia, va assegurar aquest dijous que «l’única solució» que existeix per forçar la convocatòria d’eleccions anticipades és «remoure el Govern» a través d’una moció de censura instrumental a què va emplaçar Junts i el PNB, als quals va instar que no siguin «trilers» i vagin més enllà de «les paraules».
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