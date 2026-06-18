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El jutge imputa les filles i la secretària de Zapatero després de la declaració de l'expresident

El magistrat pren aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit de dimarts passat va demanar al magistrat que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a la seva arribada a l'Audiència Nacional.

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a la seva arribada a l'Audiència Nacional. / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

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Tono Calleja Flórez

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat posar les actuacions judicials de l’anomenat «cas Plus Ultra» en coneixement de les filles de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, així com de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, perquè puguin personar-se en el procediment en qualitat d’investigades i poder exercir el seu dret de defensa.

El magistrat pren aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit de dimarts passat va demanar a Calama que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades.

En la interlocutòria en què acorda aquestes diligències, l’instructor indica que en una resolució a part s’assenyalarà la declaració de totes tres.

En relació amb les filles, Calama recorda el que es va exposar en la interlocutòria del passat 18 de maig en què es van acordar una sèrie d’entrades i escorcolls, entre ells a la mercantil Whathefav, de la qual totes dues són administradores solidàries.

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En aquest sentit, argumenta que tant Alba com Laura són administradores formals d’aquesta mercantil, l’operativa de la qual apareix vinculada indiciàriament a l’entramat investigat, cosa que determina, per si mateixa, la procedència de la seva citació en qualitat d’investigades.

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