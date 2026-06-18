L’acord de pau aconseguit per Trump és una victòria de l’Iran
El líder dels EUA afirma que s’ha evitat la "catàstrofe econòmica"
«Hem fet un acord que assoleix tot el que ens vam proposar», va dir el republicà
Leticia Fuentes
Durant més de dos mesos, amb anades i vingudes constants, els EUA i l’Iran han estat a punt tant de firmar la pau com de tornar a les bombes i a la destrucció total. Ara, després d’unes setmanes interminables, sembla que sí: tant Washington com la República Islàmica confirmen que demà, divendres, tindrà lloc a Suïssa la firma formal de l’acord, ja rubricat i acordat electrònicament. En la cerimònia hi participaran el vicepresident dels EUA, J.D. Vance, i el president del Parlament iranià i cap negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf.
El president dels EUA, Donald Trump, va defensar ahir al finalitzar la cimera del G-7 l’acord a l’assegurar que evitarà la "catàstrofe econòmica" que s’hauria produït en cas que el conflicte s’hagués allargat. Esquivant totes les crítiques rebudes per les exigències que Teheran ha aconseguit arrencar al memoràndum d’entesa, Trump va assegurar que compleix els objectius marcats "i molt més". La seva valoració va trobar suport entre els seus aliats internacionals, que durant la cimera del G-7 el van felicitar en diverses ocasions per haver aconseguit l’acord.
Una altra cosa és saber exactament què és el que es firmarà. Les dues parts han assegurat que el contingut oficial del text tan sols es publicarà una vegada Ghalibaf i Vance hagin posat negre sobre blanc, però les filtracions s’han disparat durant les últimes hores. Mitjans com la CNN, Bloomberg, Reuters i fins i tot la saudita Al Arabiya asseguren haver rebut el document del preacord, que consta de 14 punts.
El document filtrat suposa una capitulació de facto de l’Administració de Trump i és molt favorable a un Iran que clama victòria. Teheran ha vist com els EUA i Israel han assassinat gran part de la seva cúpula militar i política –inclòs el que va ser líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei–, però ni Washington ni Tel-Aviv han aconseguit el que era el seu gran objectiu: fer caure la República Islàmica.
Teheran rebrà una pluja de milions, en forma d’"un fons de rehabilitació i desenvolupament econòmic", a més de l’aixecament de sancions i el retorn d’actius congelats a l’estranger a canvi, bàsicament, de tornar a obrir l’estret d’Ormuz –obert ja abans de la guerra– i comprometre’s per escrit a no desenvolupar la bomba atòmica. L’Iran ja havia fet tal compromís en el passat.
Crítiques als EUA
El document filtrat ha sigut durament criticat als EUA, tant per demòcrates com per republicans descontents amb Trump, la màxima intenció de fer abaixar els preus del petroli i gas abans de l’arribada de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. La tempesta és tal que fins i tot fonts anònimes de la Casa Blanca s’han afanyat a justificar el text amb l’Iran. "La gent no hauria de llegir el llenguatge del text massa al peu de la lletra. Més que el text, l’important és el que hem acordat entre nosaltres, a crear l’ambient per poder parlar. Els negociadors han utilitzat un llenguatge que serveixi a l’Iran perquè reclamin victòria en la seva política domèstica", va dir una font anònima nord-americana a la CNN.
El règim iranià, per descomptat, clama victòria i espera que la suposada futura injecció de diners li serveixi per emprendre una revolució econòmica que salvi el país d’una ruïna inflacionària desmesurada després de dècades d’aïllament internacional i una economia dominada per un Govern corrupte i brutal contra la seva pròpia població.
"La preocupació i l’enuig del règim sionista –Israel– amb el procés de negociacions és una clara mostra del nostre èxit i la victòria militar i diplomàtica de la nació iraniana. Continuarem per aquest camí diví amb decisió", va declarar el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian.
Una vegada Washington i Teheran hagin firmat aquest divendres, els dos països entraran en un termini de 60 dies –prorrogables si hi ha un acord entre les dues parts– per arribar a un acord de pau definitiu que inclogui també el programa nuclear iranià i el futur dels 440 quilos d’urani altament enriquit ara sota possessió de la República Islàmica.
Si hi ha acord final, les promeses de Trump són astronòmiques: des de 300.000 milions de dòlars per a reconstrucció i desenvolupament, aixecament total i absolut de sancions primàries i secundàries fins a l’entrega de tots els actius iranians congelats a l’estranger durant les últimes dècades.
L’estret d’Ormuz
"No volia veure una catàstrofe econòmica. Si això hagués continuat, això és el que hauria passat. [...] Hem assolit un acord que aconsegueix tot el que ens vam proposar, tot i molt més: posar fi al conflicte actual, reobrir l’estret d’Ormuz i evitar que l’Iran obtingui mai una arma nuclear", va manifestar Trump en la seva conferència de premsa final de la cimera del G-7.
El dirigent nord-americà va remarcar que el pacte assolit amb la República Islàmica és un memoràndum d’entesa que ha de desembocar en un acord final de pau en 60 dies. Si no es firma, va afegir, "no hi ha problema, tornarem a bombardejar". "No vull fer-ho perquè és molt bo, però potser ho hem de fer perquè mai els permetrem tenir una arma nuclear", va remarcar.
Malgrat la filtració diversos punts de l’acord, entre ells el desemborsament del 300.000 milions de dòlars, el president va negar durant tot el matí la informació per finalment reconèixer-ho en la roda de premsa final de la cimera. Trump, no obstant, va voler puntualitzar que aquests diners no es tradueix en una inversió directa a l’Iran.
Trump va reiterar que el règim ha acceptat renunciar a la bomba atòmica i "es veu molt clarament en l’acord". "Si no ho compleixen, probablement tornarem a bombardejar-los fins que ho compleixin", va indicar en reiterades ocasions, després d’elogiar-se a si mateix per ser el president que ha estat "més dur" amb el país persa que hi ha hagut en tota la història.
Abans de partir cap a París, on es va reunir amb el president francès, Emmanuel Macron, en un sopar al palau de Versalles, Trump es va mostrar content per haver abordat un tema clau en aquest conflicte: "Del que la gent volia parlar era que l’Iran no tindrà armes nuclears i que l’estret d’Ormuz es reobrirà immediatament, i això és el que hem fet", va celebrar.
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