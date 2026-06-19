Els EUA i l'Iran suspenen les converses de pau a Suïssa
El ministeri d'Exteriors suís informa que es posposa el diàleg per a la implementació de l'acord de pau
Els Estats Units i la Xina han suspès les converses previstes per aquest divendres a Suïssa. En un comunicat, el ministeri d'Afers Exteriors suís ha comunicat que el diàleg per a la implementació de l'acord de pau que havia de celebrar-se en un complex turístic al país alpí ha quedat posposat. L’anunci arriba després que un portaveu de la Casa Blanca digués durant la matinada de divendres que el vicepresident dels EUA, JD Vance, havia cancel·lat el viatge per motius logístics. L'acord inclou catorze punts, entre els quals: la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Ormuz, ·00.000 milions de dòlars per a la reconstrucció de l'Iran, i el compromís que Teheran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit.
Estava previst que es formalitzés l'acord aquest divendres a Suïssa, però el president dels EUA, Donald Trump, ja va signar el memoràndum dimecres al Palau de Versalles, després de la cimera del G-7. "Està signat, l'he firmat a Versalles", va dir als periodistes quan sortia del sopar amb el president francès, Emmanuel Macron. Posteriorment, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, també va firmar el memoràndum.
La Casa Blanca ha comunicat que "no s'han completat els plans per a les converses tècniques", tot i que han afirmat que la delegació dels EUA "està a punt per viatjar tan bon punt es presenti l'oportunitat". Segons han dit, "la logística d'aquestes negociacions mai no ha estat simple ni previsible", però subratllen que l'administració Trump vol començar "aquestes converses tècniques tan aviat com sigui possible".
Memoràndum de pau
El document estableix que els dos països, així com els seus aliats en aquesta guerra, cessaran "immediatament i de manera permanent" les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban. A més, ambdós estats es comprometen a mantenir negociacions i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies, que es podria prorrogar si així ho acorden Washington i Teheran.
Segons va informar un alt funcionari de la Casa Blanca a diversos mitjans internacionals, el text recull que "immediatament" després de la firma, els Estats Units aixecaran el bloqueig de l'estret d'Ormuz en un termini de 30 dies. Durant aquest període, la reobertura del trànsit marítim es durà a terme de manera proporcional al volum de vaixells que navegaven abans del conflicte.
Així mateix, el règim iranià es compromet a garantir la navegació segura pel canal marítim, sense costos addicionals i durant 60 dies. El trànsit de vaixells comercials començarà "immediatament", però, com que s'han d'eliminar obstacles tècnics i militars, el país persa té un termini de 30 dies assegurar-se que és segur travessar l'estret.
El document signat també inclou el compromís dels EUA, amb la cooperació dels seus socis a la regió, a destinar 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció i el desenvolupament econòmic de l'Iran. Així mateix, els nord-americans aixecaran les sancions imposades al règim.
Segons l'acord, els iranians es comprometen a no produir ni adquirir armes nuclears, a més de diluir els materials enriquits que té emmagatzemats, sota la supervisió de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica. De fet, sobre l'enriquiment d'urani, ambdues parts s'han compromès negociar-ho de cara a l'acord final.
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