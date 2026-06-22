Keir Starmer dimiteix com a primer ministre del Regne Unit
El líder laborista renuncia després de perdre el suport de bona part del seu partit i l’alcalde de Manchester és el favorit per substituir-lo
Lucas Font
Keir Starmer deixarà de ser el primer ministre del Regne Unit en els pròxims mesos. El líder del Partit Laborista ha anunciat aquest dilluns la seva renúncia al capdavant del Govern britànic davant la creixent pressió a les files de la seva formació perquè abandonés Downing Street després de la forta clatellada patida en les eleccions municipals. La dimissió posa en marxa el procés d’elecció d’un nou líder, amb l’alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a gran favorit.
Més 200 diputats laboristes, gairebé la meitat del grup parlamentari, estan decidits a recolzar Burnham, com a reemplaçament del primer ministre, segons han assenyalat diversos mitjans britànics. Una cosa que hauria portat Starmer a concloure que no compta amb prou recolzament per plantar cara als seus rivals. Ministres destacats del seu Govern, entre ells la titular d’Interior, Shabana Mahmood; la d’Exteriors, Yvette Cooper; i el d’Energia, Ed Miliband, l’han instat a fixar una data per a la seva sortida i a facilitar una transició de poder ordenada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la marxa del primer ministre en un missatge publicat aquest diumenge a la seva xarxa social.
Els aliats de Burnham consideren que l’exalcalde de Manchester és l’ únic candidat capaç de frenar l’ascens del partit ultra Reform UK, que continua liderant les enquestes per a les pròximes eleccions generals al Regne Unit, previstes per al 2029. Prova d’això, asseguren, és la seva contundent victòria aMakerfield, on va aconseguir un 54,8 % dels vots davant el 34,5 % del candidat de Reform UK, Robert Kenyon. L’auge de la ultradreta als antics bastions laboristes al nord d’Anglaterra, on s’ubica aquesta circumscripció, ha atorgat encara més mèrit a la victòria de Burnham, segons els seus partidaris, i ha injectat optimisme a les seves files.
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