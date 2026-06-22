Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona 2041IA càrniesGirona FCDirector presó FigueresArquitectes làserAnna R. AlósMundial futbol
instagramlinkedin

Keir Starmer dimiteix com a primer ministre del Regne Unit

El líder laborista renuncia després de perdre el suport de bona part del seu partit i l’alcalde de Manchester és el favorit per substituir-lo

El primer ministre britànic, Keir Starmer, a la sortida de Downing Street.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, a la sortida de Downing Street. / Europa Press/Contacto/Phil Lewis

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Lucas Font

Londres

Keir Starmer deixarà de ser el primer ministre del Regne Unit en els pròxims mesos. El líder del Partit Laborista ha anunciat aquest dilluns la seva renúncia al capdavant del Govern britànic davant la creixent pressió a les files de la seva formació perquè abandonés Downing Street després de la forta clatellada patida en les eleccions municipals. La dimissió posa en marxa el procés d’elecció d’un nou líder, amb l’alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a gran favorit.

Més 200 diputats laboristes, gairebé la meitat del grup parlamentari, estan decidits a recolzar Burnham, com a reemplaçament del primer ministre, segons han assenyalat diversos mitjans britànics. Una cosa que hauria portat Starmer a concloure que no compta amb prou recolzament per plantar cara als seus rivals. Ministres destacats del seu Govern, entre ells la titular d’Interior, Shabana Mahmood; la d’Exteriors, Yvette Cooper; i el d’Energia, Ed Miliband, l’han instat a fixar una data per a la seva sortida i a facilitar una transició de poder ordenada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la marxa del primer ministre en un missatge publicat aquest diumenge a la seva xarxa social.

Notícies relacionades

Els aliats de Burnham consideren que l’exalcalde de Manchester és l’ únic candidat capaç de frenar l’ascens del partit ultra Reform UK, que continua liderant les enquestes per a les pròximes eleccions generals al Regne Unit, previstes per al 2029. Prova d’això, asseguren, és la seva contundent victòria aMakerfield, on va aconseguir un 54,8 % dels vots davant el 34,5 % del candidat de Reform UK, Robert Kenyon. L’auge de la ultradreta als antics bastions laboristes al nord d’Anglaterra, on s’ubica aquesta circumscripció, ha atorgat encara més mèrit a la victòria de Burnham, segons els seus partidaris, i ha injectat optimisme a les seves files.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
  2. L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
  3. Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
  4. Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
  5. La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
  6. Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
  7. La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
  8. Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà

La Diputació de Girona envinila tres autocars per promocionar el pas del Tour 2026 per la demarcació

La Diputació de Girona envinila tres autocars per promocionar el pas del Tour 2026 per la demarcació

Qui és Diego Fuoli, el porter del Sabadell que va incitar els insults a Pedro Sánchez

Qui és Diego Fuoli, el porter del Sabadell que va incitar els insults a Pedro Sánchez

Gairebé quatre gironins al dia recorren als jutjats per deutes durant el primer trimestre

Gairebé quatre gironins al dia recorren als jutjats per deutes durant el primer trimestre

Detecten 29 fraus elèctrics en un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres

Detecten 29 fraus elèctrics en un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres

La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes

La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes

Girona començarà a l'agost les obres de l’aparcament dissuasiu de Mas Gri

Girona començarà a l'agost les obres de l’aparcament dissuasiu de Mas Gri

Graviteo acosta els esports urbans al públic amb un festival al Circuit de Catalunya: «L’esport urbà no només es practica, es viu»

Graviteo acosta els esports urbans al públic amb un festival al Circuit de Catalunya: «L’esport urbà no només es practica, es viu»

La UdG analitzarà l’impacte laboral del Pacte Europeu de Migració i Asil

La UdG analitzarà l’impacte laboral del Pacte Europeu de Migració i Asil
Tracking Pixel Contents