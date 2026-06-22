El Suprem condemna de forma unànime Ábalos a 24 anys de presó, a 19 anys Koldo i a 4 anys i mig Aldama
S’enfrontaven a penes de fins a 30 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars, mentre que en el cas d’Aldama la reclamació de condemna no superava els set anys
Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem ha condemnat de forma unànime l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports i cobrament de comissions relacionat amb diverses actuacions juntament amb el que va ser el seu exassessor ministerial, Koldo García, la condemna del qual s’eleva a 19 anys. Per la seva banda, el comissionista de la trama, Víctor d’Aldama, ha sigut castigat per l’alt tribunal amb 4 anys i mig de presó.
El judici havia quedat vist per a sentència el 6 de maig passat amb l’última paraula dels acusats, i des d’aleshores van començar les deliberacions dels magistrats Andrés Martínez-Arrieta – que va presidir la vista–, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández i Eduardo de Porres.
Una de les claus de la sentència passa per la (CONDEMNA/ABSOLUCIÓ) del delicte d’organització criminal al posar cadascun dels acusats a disposició de la trama els seus propis contactes.
En aquest procediment es va jutjar un presumpte ‘pelotazo’ de diversos milions d’euros per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diferents administracions en el pitjor moment de la pandèmia, a la qual cosa caldria sumar els regals obtinguts pel llavors ministre de Transports, com van ser gaudir de diferents propietats per a ell i una de les seves parelles, Jésica Rodríguez, que a més va obtenir contractes en l’administració pública pels quals va cobrar sense treballar.
L’instructor va concretar tot això en diversos delictes: suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i quatre delictes de tràfic d’influències pels quals la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar per a l’exministre 24 anys de presó que es van elevar a 30 en l’escrit de conclusions definitives de la defensa. Se sol·licitaven 19 i mig per a l’assessor –les acusacions també elevaven a 30 anys la possible condemna per a Koldo– mentre que per a l’empresari les peticions es van limitar a set i cinc anys i dos mesos, respectivament, al tenir en compte la seva col·laboració amb la justícia.
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