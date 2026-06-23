El govern espanyol fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir patinets elèctrics i obliga l'ús de casc
L’executiu estableix que els motoristes hauran de portar guants i sabates tancades en tota mena de vies
El govern espanyol ha fixat en 15 anys l’edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal (MVP) - entre els quals hi ha el patinet elèctric- i obliga els usuaris que el fan servir a portar casc de protecció, així com armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi baixa visibilitat. Així ho ha acordat el Consell de Ministres aquest dimarts, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l’executiu ha suprimit les excepcions de dur casc i tots els usuaris n’hauran de portar en vies interurbanes. Als repartidors que es desplacen en MVP, ciclomotors, bicicletes o motocicletes els obliga a portar sempre casc i armilla reflectant.
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