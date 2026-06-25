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Augmenten a 164 els morts i quasi un miler els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela

Veïns caminen entre la runa d’edificis esfondrats pels terratrèmols, a la localitat de Catia La Mar, a l’estat costaner de La Guaira, a Veneçuela., este jueves. EFE/ Ronald Pena R

Veïns caminen entre la runa d’edificis esfondrats pels terratrèmols, a la localitat de Catia La Mar, a l’estat costaner de La Guaira, a Veneçuela., este jueves. EFE/ Ronald Pena R / Ronald Pena R. / EFE

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Europa Press

Europa Press

Madrid

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha elevat aquest dijous a 164 les víctimes mortals i a 971 el nombre de ferits, després dels potents sismes de magnitud superior a 7 que s'han registrat durant la matinada en el nord del país.

Segons la informació actualitzada del Govern veneçolà, els forts sismes han estat seguits de 30 rèpliques i deixen una important quantitat d'edificis esfondrats a La Guaira, considerada la zona més afectada pel terratrèmol doble, i on les autoritats "han de concentrar labors de rescat".

Rodríguez en tot cas no ha detallat on es van produir les víctimes i, si aquest balanç ja inclou l'estat de la Guaira, regió que va descriure en els primers moments de la catàstrofe com a "zona de desastre".

En tot cas, ha informat dels nombrosos contactes mantinguts amb caps d'Estat i autoritats internacionals per coordinar l'assistència als afectats i les labors de rescat de persones atrapades entre els edificis.

Igualment, la presidenta interina ha anunciat la creació d'un fons inicial de 200 milions de dòlars, uns 176 milions d'euros, amb recursos provinents del Fons Monetari Internacional. Segons ha dit això permetrà reconstruir infraestructures i hospitals, així com la construcció d'habitatges per als qui han perdut les seves cases pel doble sisme.

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També ha anunciat una partida per a l'"atenció immediata" de les víctimes d'aquest desastre natural, després d'assenyalar que la catàstrofe ha posat de dol "a desenes de famílies" veneçolanes.

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