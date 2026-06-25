Confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela
Rodríguez anuncia la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars per construir hospitals, escoles i habitatges
El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha confirmat que almenys hi ha 188 morts i 1.520 ferits pel doble terratrèmol registrat aquesta matinada al país. També hi ha 157 desapareguts, més de 200 atrapats entre les runes i prop de 3.000 famílies damnificades. Els sismògrafs han comptabilitzat 138 rèpliques després dels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional (FMI) per construir hospitals, escoles i habitatges.
Jorge Rodríguez ha fet balanç de la situació i ha dit que fins ara s'han comptabilitzat 250 edificis afectats, entre els quals 8 hospitals i 20 centes comercials, a més de 346 infraestructures danyades.
La presidenta ha assegurat que el país sortirà "més fort i més unit que mai" i ha anunciat un res per aquest vespre. "Independentment de quina sigui la nostra fe, resem per trobar vius a les persones que estan atrapades", ha dit.
Rodríguez ha demanat l'ajuda del sector privat veneçolà per poder llogar maquinària pesant per les feines de rescat, coincidint amb les primeres hores de llum. També ha ressaltat el suport expressat per diversos líders mundials, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president francès, Emmanuel Macron.
L'Organització de Nacions Unides (ONU), segons ha dit Rodríguez, enviarà un equip de tècnics especialitzats en rescats.
Per facilitar en les tasques de rescat, la presidenta ha demanat "calma" als ciutadans que estan segurs a casa seva perquè s'hi quedin i no surtin al carrer.
Els dos terratrèmols s'han registrat a uns 23 i 28 quilòmetres al sud-est del municipi de Yumare, al nord de Veneçuela. El servei geològic dels Estats Units (USGS, en anglès) estima que hi podria haver entre uns 10.000 i uns 100.000 morts i han calculat unes pèrdues econòmiques d'entre l'1% i el 7% del PIB del país.
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