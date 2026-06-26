Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

Augmenten a 235 els morts i a més de 4.300 els ferits pel doble terratrèmol de Veneçuela

El ministre de Salut de Veneçuela detalla que la majoria de ferits són lleus, però alerta que uns 235 han arribat sense signes vitals o han mort durant el trasllat

Dues persones s'abracen, després d'observar els estralls dels terratrèmols

Dues persones s'abracen, després d'observar els estralls dels terratrèmols / Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Europa Press

Europa Press

Madrid

Les autoritats veneçolanes han elevat, la nit d’aquest dijous, a 235 el nombre de morts i a més de 4.300 la xifra de ferits a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,5 i 7,2 en l’escala de Richter que va sacsejar Veneçuela la nit passada.

“Hem atès, al tall de les set del vespre d’avui, més de 4.300 ferits, la majoria lleus, però també n’hi ha de moderats i greus. Molts han requerit intervencions quirúrgiques i, lamentablement, hem rebut al voltant de 235 pacients que han arribat sense signes vitals o han mort en el moment d’arribar”, ha lamentat el ministre de Salut de Veneçuela, Carlos Alvarado, en declaracions telefòniques a la cadena veneçolana VTV.

A continuació, el responsable de la cartera sanitària ha recordat que l’estat de La Guaira és el lloc on es concentra el nombre més elevat de ferits i morts. “Els hospitals estan molt plens de pacients i hem implementat la incorporació d’hospitals de campanya”, ha subratllat.

Alvarado ha destacat que, des del mateix moment en què es va produir l’“esdeveniment sísmic”, es van activar “de manera automàtica” totes les emergències del sistema públic de salut del país a escala nacional, i ha insistit en la ràpida coordinació de tot el sistema públic per atendre els ferits.

Aquestes sinergies també tenen a veure, a petició de la mateixa presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, amb l’activació dels recursos de salut tant en l’àmbit públic com en el privat. N’és un exemple la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abasta diverses clíniques de la regió capital.

Notícies relacionades

Cal recordar que els forts terratrèmols han estat seguits de 30 rèpliques que han sacsejat especialment l’estat de La Guaira, Caracas i Yaracuy, on s’ha establert l’epicentre d’aquests tremolors. Per això, el Govern ha declarat l’estat de desastre.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents