Augmenten a 235 els morts i a més de 4.300 els ferits pel doble terratrèmol de Veneçuela
El ministre de Salut de Veneçuela detalla que la majoria de ferits són lleus, però alerta que uns 235 han arribat sense signes vitals o han mort durant el trasllat
Les autoritats veneçolanes han elevat, la nit d’aquest dijous, a 235 el nombre de morts i a més de 4.300 la xifra de ferits a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,5 i 7,2 en l’escala de Richter que va sacsejar Veneçuela la nit passada.
“Hem atès, al tall de les set del vespre d’avui, més de 4.300 ferits, la majoria lleus, però també n’hi ha de moderats i greus. Molts han requerit intervencions quirúrgiques i, lamentablement, hem rebut al voltant de 235 pacients que han arribat sense signes vitals o han mort en el moment d’arribar”, ha lamentat el ministre de Salut de Veneçuela, Carlos Alvarado, en declaracions telefòniques a la cadena veneçolana VTV.
A continuació, el responsable de la cartera sanitària ha recordat que l’estat de La Guaira és el lloc on es concentra el nombre més elevat de ferits i morts. “Els hospitals estan molt plens de pacients i hem implementat la incorporació d’hospitals de campanya”, ha subratllat.
Alvarado ha destacat que, des del mateix moment en què es va produir l’“esdeveniment sísmic”, es van activar “de manera automàtica” totes les emergències del sistema públic de salut del país a escala nacional, i ha insistit en la ràpida coordinació de tot el sistema públic per atendre els ferits.
Aquestes sinergies també tenen a veure, a petició de la mateixa presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, amb l’activació dels recursos de salut tant en l’àmbit públic com en el privat. N’és un exemple la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abasta diverses clíniques de la regió capital.
Cal recordar que els forts terratrèmols han estat seguits de 30 rèpliques que han sacsejat especialment l’estat de La Guaira, Caracas i Yaracuy, on s’ha establert l’epicentre d’aquests tremolors. Per això, el Govern ha declarat l’estat de desastre.
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Mor Salomó Marquès, el pedagog que va rescatar la memòria dels mestres exiliats
- Roben una bicicleta de 14.000 euros a Girona