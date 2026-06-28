S'eleven a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela
El ministeri d'Exteriors calcula que hi ha 150 ciutadans espanyols desapareguts
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ACN
Barcelona
El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. Segons informa el govern espanyol, l'avió que va traslladar els professionals de rescat coordinats per protecció civil està tornant a Espanya amb 29 espanyoles. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin.
Via: Regió7
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