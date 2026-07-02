La Comissió Europea vetllarà perquè en cap estat membre es discriminin ciutadans per la seva nacionalitat
És la resposta de l'executiu comunitari a una pregunta del PSOE sobre la "prioritat nacional" pactada per PP i VOX
ACN
La Comissió Europea vetllarà perquè en cap estat membre es discriminin ciutadans per la seva nacionalitat. És la resposta de l'executiu comunitari a una pregunta dels eurodiputats socialistes sobre la introducció del principi de "prioritat nacional" pactada per PP i VOX en governs autonòmics. La CE recorda que no es pronuncia sobre acords entre partits polítics i afirma que "no té coneixement que s'hagin adoptat o proposat cap legislació al respecte". Tot i això, restarà "atenta" a qualsevol novetat "per garantir que s'aplica el Dret de la UE i la Carta dels Drets Fonamentals". L'eurodiputat socialista, Juan Fernando López, ha criticat que "la prioritat nacional" és un principi "flagrantment discriminatori".
López considera que el PP haurà de respondre "per obrir la porta a la xenofòbia per complaure l'extrema dreta". "El que és segur és que els socialistes sí estarem vigilants perquè la Comissió faci la seva feina i compleixi la seva funció com a guardiana del Dret a la Unió Europea".
La "prioritat nacional" és una proposta de VOX per garantir que els ciutadans espanyols tinguin preferència davant els estrangers en l'accés a ajudes socials, serveis públics, habitatge i al mercat laboral. La formació d'extrema dreta va fer d'aquest principi una condició per signar els pactes de govern amb el PP a Extremadura, Castella i Lleó i a l'Aragó.
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