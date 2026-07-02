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Un gran incendi a la Catalunya del Nord obliga a desallotjar tres càmpings

El foc s’ha declarat al càmping Le Sainte-Marie i, empès per la tramuntana, s’ha propagat cap a Canet de Rosselló

L'incendi.

L'incendi. / L'Indepéndant

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Redacció

Redacció

Un gran incendi declarat aquest dijous 2 de juliol al migdia a la zona de Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord, ha obligat a evacuar tres càmpings i diversos punts de la zona de Canet de Rosselló. Segons les autoritats, el foc s’hauria iniciat poc abans de les 14 hores a l’entorn del càmping Le Sainte-Marie i, en un context de condicions meteorològiques desfavorables, ha travessat la Tet i s’ha estès cap als càmpings Le Brasilia i Le Marina, així com cap a la zona de Catana.

Els plans comunals de salvaguarda de Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló s’han activat cap a les 14 hores. Els residents del càmping Le Sainte-Marie, unes 250 persones, han estat traslladats a la sala de festes del municipi, mentre que els ocupants dels dos càmpings de Canet, unes 500 persones, han estat evacuats cap a la platja Nord. També s’ha habilitat una llançadora marítima per continuar el desallotjament i portar els campistes fins al foyer Moudat.

L’evacuació també ha afectat els treballadors del port de Canet, la península i els 250 empleats de l’empresa Catana. Segons les primeres informacions de les autoritats, a les 15 hores no constava cap persona ferida, però la situació evolucionava de manera desfavorable. El foc, empès per la tramuntana, avançava cap al sud-est en direcció a la zona portuària.

Més de 200 bombers treballant

En les tasques d’extinció hi treballaven 215 bombers, amb 35 vehicles, un Dash, un helicòpter bombarder d’aigua i dos condors. El lloc de comandament s’ha instal·lat a l’accés del càmping Le Brasilia, mentre que la gendarmeria també s’ha desplegat per garantir la seguretat del sector. La carretera RD81 ha quedat tallada després que les flames l’hagin travessat, i s’ha establert un itinerari alternatiu per la RD12 i la RD11, passant per Villelongue de la Salanque i Bompas.

Les autoritats han demanat a la població que no s’acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d’extinció. L’origen de l’incendi no s’ha precisat, tot i que diversos testimonis citats per L’Indépendant han parlat de diverses explosions consecutives al sector on s’hauria declarat el foc.

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Aquest incendi se suma a altres focs declarats al sud de França, que en conjunt han cremat fins a 1.200 hectàrees. El més important, entre els departaments de l’Hérault i l’Aude, ha arribat a mobilitzar fins a 800 bombers i 150 vehicles en el moment de màxima intensitat. També s’han registrat dos incendis més a les Boques del Roine, on es van ordenar evacuacions preventives per facilitar les tasques d’extinció.

Via: Empordà

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