Tras semanas de negociaciones
Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia
Totes dues formacions convoquen els mitjans per anunciar l’acord de «govern i estabilitat per a Andalusia»
Victoria Flores
Hi ha pacte de govern a Andalusia. PP i Vox han convocat els mitjans de comunicació al Parlament d'Andalusia per anunciar la rúbrica d’un acord que permetrà la reelecció del president de la Junta en funcions, Juanma Moreno. Així, el líder del PP serà investit president aquesta mateixa tarda. Segons han comunicat els populars, serà un acord de «govern i estabilitat per a Andalusia».
Després de setmanes de negociacions i intercanvi de documents. Totes dues formacions han aconseguit assolir un acord programàtic i amb Vox al Govern. Aquestes eren les exigències dels de Santiago Abascal per donar suport a una investidura del president de la Junta d'Andalusia. «El mateix que en altres comunitats autònomes», com han repetit una vegada i una altra els dirigents d’extrema dreta.
L’acord programàtic va ser el primer en què van treballar tots dos equips. Després d’haver assolit el consens en les «interseccions» que tots dos partits tenien, el principal escull s’ha situat en l’entrada de Vox al govern andalús. Com ja va passar a Aragón, Extremadura i Castilla y León, Vox volia entrar al govern autonòmic i no acceptaria un no per resposta.
Moreno serà investit a partir de les 19.00
Aquesta era la línia vermella de Moreno. Des del 17 d’abril, el president ha insistit en la seva voluntat de governar en solitari. A Vox, per la seva banda, defensaven que el primer que calia negociar eren les mesures i que ja després es veuria «qui les executa». Tanmateix, al PP sabien que, com havia passat als seus col·legues en altres territoris, la formació d’extrema dreta volia seure al Consejo de Gobierno.
A les 19.00 el president del Parlament d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha convocat tots els diputats per tornar a preguntar si donen suport a la candidatura de Moreno a la presidència de la Junta. Just 48 hores després de la primera. Abans, no hi haurà intervenció per part de cap portaveu. La crida es farà de manera pública per crida per ordre alfabètic a partir del nom que surti per sorteig.
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