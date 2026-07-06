L'incendi de la Catalunya Nord ja ha cremat 4.600 hectàrees i ha provocat 16 ferits lleus
Hi ha afectacions a carreteres i xarxes d'electricitat, aigua i telecomunicacions
L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya Nord ja ha calcinat 4.649 hectàrees fins a les 12 del migdia d'aquest dilluns, segons ha informat la Prefectura dels Pirineus Orientals. L'incendi es va declarar dissabte a les 19.31 h a Trevillac. Els recursos dels bombers es concentren principalment a les zones de Trevillac, Illa, Bulaternera, Vinçà, Rodès i el nord del massís d'Aspres per protegir els residents i les zones habitades. En aquesta fase, s'han reportat 16 ferits lleus (inclosos 4 bombers), i es mantenen uns 10.000 evacuats.
Les condicions meteorològiques continuen sent extremadament difícils, tot i que s'ha observat una disminució significativa de la velocitat del vent, Les altes temperatures, combinades amb una humitat molt baixa, al voltant del 10%, continuen alimentant la propagació del foc i complicant les operacions. Per reforçar els esforços aeris, s'han sol·licitat específicament quatre avions bombarders d'aigua Pelican. Actualment, estan desplegats al flanc oest de l'incendi, on s'estan duent a terme operacions de llançament d'aigua.
El vent, la direcció del qual s'espera que canviï al llarg del dia, està complicant l'estratègia d'extinció i l'assignació de recursos. En aquesta fase, no s'han emès noves ordres d'evacuació. No obstant això, els serveis estatals estan seguint la situació de molt a prop i continuen identificant municipis que podrien ser posats en alerta primerenca si les condicions canvien.
Gairebé 750 bombers, amb el suport de 200 vehicles, estan desplegats sobre el terreny. Actualment, hi ha mobilitzades set unitats de reforç, així com un destacament europeu de bombers romanesos. A més, 45 membres de la Gendarmeria estan mobilitzats per donar suport a les operacions d'evacuació, assegurar les zones evacuades i prevenir robatoris. Aproximadament deu treballadors de manteniment de carreteres del Consell Departamental gestionen els talls de carreteres.
Els evacuats són dirigits a diversos centres d'acollida oberts en diverses poblacions del departament, com ara: Prades, Tuïr, Perpinyà o El Soler, entre altres. Per donar suport a les persones afectades per aquest esdeveniment, l'Hospital de Perpinyà s'ha posat en contacte amb la Unitat d'Urgències Mèdiques i Psicològiques (CUMP). S'està establint un sistema d'acollida a Tuïr, amb la possibilitat d'obrir llocs addicionals a Prades i/o Perpinyà en funció de les necessitats identificades.
Estat de les infraestructures
L'RD66 entre Vinçà i Illa continua tallada al trànsit, igual que l'RD2, RD13, RD17, RD38, RD618 i RD916. Aproximadament 900 habitatges no tenen electricitat als municipis de Trevillac, Tarerach, Montalba, Glorianes, Belesta i Casafabra, Una cinquantena d'habitatges també estan afectats a Illa, Vinçà, Rodès, Bulaternera i Sant Miquel. El Centre de Coordinació Operativa (COD) està en contacte amb els ajuntaments per ajudar els residents. Dues antenes de telefonia i una de televisió estan actualment fora de servei. La situació del subministrament d'aigua es controla contínuament. A Montalban s'ha informat d'una interrupció del subministrament d'aigua. S'està desplegant un sistema de subministrament per satisfer les necessitats de la població. A Rodès, actualment s'està omplint el dipòsit. Arran d'una caiguda de pressió a la xarxa, el subministrament d'aigua s'està desviant com a mesura de precaució. L'aigua no és apta per al consum fins a nou avís. S'està instal·lant un sistema de distribució d'aigua potable en paral·lel. A Illa no s'ha observat cap deteriorament de la qualitat de l'aigua. A Belesta el pantà té un subministrament estimat de tres dies. Mantenir el subministrament d'aigua requereix el restabliment ràpid del subministrament elèctric o, si no, la posada en marxa d'un generador.
Pierre Regnault de la Mothe, prefecte dels Pirineus Orientals, insta tothom a extremar les precaucions: "Seguiu les instruccions dels bombers i dels agents de l'ordre presents sobre el terreny; no circuleu per les zones afectades per no dificultar les operacions de rescat; i no sobrecarregueu les línies d'emergència amb trucades innecessàries.
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