La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que si el matrimoni és real, no estar registrat formalment no és prou motiu per denegar la prestació
Gabriel Ubieto
La Seguretat Social haurà de pagar la pensió de viduïtat a una dona casada a l’estranger però que no va arribar a formalitzar en el registre civil espanyol el seu matrimoni. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit a favor de la dona, al considerar insuficients els arguments de l’Estat, que es va negar a abonar la prestació al no acceptar com a vàlid el document oficial emès pel Govern del Marroc.
La demandant i el seu marit es van casar al Sàhara, d’on eren originaris, el 1965. Posteriorment van decidir migrar cap a Espanya per buscar feina, i allà van instal·lar les seves vides. Ell va aconseguir la nacionalitat espanyola, van tenir cinc fills i el 2020 ell mor. Va ser llavors quan la seva vídua es va presentar a les oficines de la Seguretat Social per cursar la seva sol·licitud de pensió de viduïtat i aquesta li va ser denegada. L’Estat va considerar que no li havia de pagar els 799,77 euros mensuals de subsidi que li corresponien per les cotitzacions aportades pel seu marit a les arques espanyoles.
El principal motiu posat sobre la taula per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va ser que el matrimoni no estava inscrit en el registre civil espanyol i que sense aquest document, no hi havia pensió. Un argument formalista que els magistrats del TSJC critiquen, ja que «aquest matrimoni no ha sigut qüestionat en cap moment» i l’únic argument per denegar-li el subsidi «és la no inscripció d’aquest en el Registre civil espanyol».
Criteri previ del Suprem
Els jutges citen jurisprudència recent del Tribunal Suprem sobre això, que és clara: «El matrimoni vàlidament celebrat, però no inscrit no pot ser la causa que impedeixi el gaudi d’una pensió de viduïtat, ja siguin espanyols o estrangers, que contraguessin matrimoni fora d’Espanya».
«No es tracta, com pretén l’INSS, de determinar l’abast jurídic dels efectes de la inscripció en el Registre Civil, sinó d’examinar quins requisits va imposar el legislador per causar dret a la pensió de viduïtat, entre els quals no figura el d’una publicitat registral que, en cap cas, té caràcter constitutiu del vincle matrimonial», considera el bufet d’advocats Col·lectiu Ronda, que ha guanyat el cas als tribunals.
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