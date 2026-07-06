Suècia i Alemanya, davant els clans mafiosos
Els països nòrdics, identificats històricament amb la prosperitat, s’enfronten a un fenomen que neix al si de les enormes bosses de pobresa que generen marginalitat
Els grups criminals recluten menors d’edat com a sicaris i activen el vot a les opcions ultradretanes
Gemma Casadevall
¿Què ha portat Suècia, paradigma d’acollida d’immigració fins fa una dècada, a convertir-se en el tercer país d’Europa amb més morts per armes de foc per 100.000 habitants? ¿Per què s’ha disparat la delinqüència juvenil i per què són cada vegada més joves els killers reclutats per les bandes del crim organitzat?
Les respostes van des de la desigualtat i la marginalitat social en un país pròsper a les barreres a la integració laboral que es van imposar als que van arribar no des de la crisi migratòria del 2015, sinó unes quantes dècades abans. Van sorgir així els anomenats "clans àrabs", o màfies del narcotràfic, que avui tenen els seus bastions en ciutats com Malmö, Göteborg o Estocolm, a Suècia, així com a Berlín o els grans nuclis urbans de la conca del Ruhr, a Alemanya.¿Què ha portat Suècia, paradigma d’acollida d’immigració fins fa una dècada, a convertir-se en el tercer país d’Europa amb més morts per armes de foc per 100.000 habitants? ¿Per què s’ha disparat la delinqüència juvenil i per què són cada vegada són cada vegada més joves els killers reclutats per les bandes del crim organitzat? Les respostes van de la desigualtat i marginalitat social en un país identificable com a pròsper a les barreres a la integració laboral que es van imposar als qui van arribar al país no des de la crisi migratòria del 2015, sinó unes quantes dècades abans. Van sorgir així els anomenats "clans àrabs", o màfies del narcotràfic, que avui tenen els seus bastions en ciutats com Malmö, Göteborg o Estocolm, a Suècia, així com a Berlín o els grans nuclis urbans de la conca del Ruhr, a Alemanya.
Llegir la premsa sensacionalista sueca, com és el cas del diari Aftonbladet, o l’alemanya, encapçalada per Bild, és llegir gairebé diàriament notícies sobre tirotejos i morts a Malmö o el barri berlinès de Neukölln. La fotografia o el perfil de l’atacant acostuma a ser d’un jove d’arrels estrangeres. La ultradreta no deixa passar ocasió de treure’n rendiment polític. I de la dreta anomenada moderada sorgeixen propostes com, en el cas suec, la rebaixa de l’edat penal als 13 anys.
Són projectes que, com ha passat a Suècia, han tingut fins ara una vida fugaç per falta de suport parlamentari. Però que sacsegen la precampanya per a les eleccions generals que se celebraran a Suècia el 13 de setembre. Una setmana després tenen lloc els comicis regionals de la ciutat estat i capital alemanya, Berlín.Sortir a la premsa sensacionalista sueca, com el diari Aftonbladet, o l’alemanya, encapçalada per Bild, és llegir gairebé diàriament notícies de tirotejos i morts a Malmö o el barri berlinès de Neukölln. La fotografia o perfil de l’atacant sol ser un jove d’arrels estrangeres. La ultradreta no deixa passar ocasió de treure’ls rendiment polític. I de la dreta l’esmentada moderada sorgeixen propostes com, en el cas suec, la rebaixa de l’edat penal a 13 anys. Són projectes que, com ha passat a Suècia, han tingut fins ara una vida fugaç per falta de suport parlamentari. Però que sacsegen la precampanya per a les eleccions generals que se celebraran a Suècia el 13 de setembre. Una setmana després tenen lloc els comicis regionals de la ciutat estat i capital alemanya, Berlín.
Auge ‘ultra’
A les seves respectives ultradretes se’ls auguren èxits electorals. A Suècia, perquè el seu primer ministre, el conservador Ulf Kristersson, ha inclòs per endavant la ultradretana Demòcrates de Suècia (SD), ara aliat extern de la seva coalició, en una eventual aliança entre totes les dretes després d’aquests comicis. A Berlín, perquè a la radicalitzada Alternativa per a Alemanya (AfD), sobre la qual sí que pesa el cordó sanitari, la col·loquen els sondejos gairebé igualada als conservadors de l’alcalde Kai Wegner.A les seves respectives ultradretes se’ls auguren èxits electorals. A Suècia, perquè el seu primer ministre, el conservador Ulf Kristersson, ha inclòs per endavant la ultradretans Demòcrates de Suècia (SD), ara aliat extern de la seva coalició, en una eventual aliança entre totes les dretes després d’aquests comicis. A Berlín, perquè a la radicalitzada Alternativa per a Alemanya (AfD), sobre la qual sí que pesa el cordó sanitari, la col·loquen els sondejos gairebé igualada als conservadors de l’alcalde Kai Wegner.
Suècia, amb aproximadament 10 milions d’habitants, té uns 17.000 individus que estan identificats com a membres actius de bandes o clans criminals, segons assenyalen xifres oficials del 2025. Hi ha unes 40 famílies dedicades al crim organitzat. Els dos clans més actius són el d’Ali Khan i l’anomenat clan Fakhro, que des del 2006 castiguen amb les seves venjances Malmö.Suècia, amb uns 10 milions d’habitants, té uns 17.000 individus identificats com a membres actius de bandes o clans criminals, segons xifres oficials del 2025. Hi ha unes 40 ‘famílies’ dedicades al crim organitzat. Els dos clans més actius amb allò d’Ali Khan i l’anomenat clan Fakhro, que des del 2006 sacsegen amb els seus venjances a Malmö.
Les xifres d’assassinats comesos per menors d’entre 15 i 16 anys o més joves estan creixent. S’estima que a Suècia un 20% de la població entre aquestes edats està en risc de pobresa o exclusió social; i un 45% dels delictes greus atribuïts a bandes criminals els cometen menors d’edat.
Suposadament, són reclutats per quantitats que arriben als 20.000 euros per a encàrrecs que inclouen el d’assassiLes xifres d’assassinats comesos per menors d’entre 15 a 16 anys o més joves són creixents. S’estima que a Suècia un 20% de la població entre aquestes edats està en risc de pobresa o exclusió social; i un 45% dels delictes greus atribuïts a bandes criminals els cometen menors d’edat. Suposadament, se’ls recluta per quantitats que arriben als 20.000 euros per a encàrrecs que inclouen assassinat.nat. El 2025, es van registrar al país nòrdic 52 assassinats o intents d’assassinat amb la implicació de joves de menys de 15 anys, d’acord amb l’estadística oficial.
Alarma social
L’alarma social davant aquesta situació va actuar de plataforma per a la proposta del Govern de Kristersson de rebaixar l’edat penal als 13 anys. Actualment, els menors de 15 anys que cometen delictes greus queden sota custòdia dels serveis socials, famíli-es d’acollida o centres tutelats. El pla del primer ministre era que ingressessin a la presó, tot i que amb penes menys dures que les aplicables als adults. Kristersson va retirar el seu projecte pels dissensos dels seus socis liberals. Si la ultradreta entra al Govern, la iniciativa es pot reactivar amb modificacions.
Suècia està immersa en la recerca de solucions a la seva creixent població carcerària, inclòs el lloguer de cel·les a països com Estònia. Els seus governs van firmar un acord bilateral segons el qual Estocolm arrendarà fins a 600 places en una presó estoniana. És una mesura que ha desencadenat protestes entre les famílies dels presos, perquè impedeix les visites, i en la població estoniana, que tem que aquests presos es quedin al país. Estocolm garanteix que es tracta d’adults amb delictes greus, sense permisos de sortida i que, després de complir la pena, tornaran a Suècia.Suècia està a més immersa en la recerca de solucions a la seva creixent població carcerària, inclòs el lloguer de cel·les a països com Estònia. Els seus governs respectius han firmat un acord bilateral segons el qual Estocolm arrendarà fins a 600 places en una presó estoniana. És una mesura que ha desencadenat protestes tant entre les famílies dels presos, perquè a la pràctica impedeix les visites, com en la població estoniana, que tem que aquests presos es quedin al país. Estocolm garanteix que es tracta d’adults amb delictes greus, sense permisos de sortida i que, després de complir la pena, tornaran a Suècia.
Els clans berlinesos
A Suècia se la cita sovint com a exponent d’ineficiència en la lluita contra aquests clans. Altres països nòrdics, com Dinamarca, Noruega i Finlàndia, comencen a patir un efecte contagi. A Berlín, com en altres parts d’Alemanya, la proliferació dels anomenats "clans àrabs", com els dels germans Remmo o Abou-Chak, segueix patrons semblants a Suècia se la cita sovint com a exponent d’ineficiència en la lluita contra aquests clans. Altres països nòrdics, com Dinamarca, Noruega i Finlàndia, comencen a patir un efecte contagi. A Berlín, com en altres parts d’Alemanya, la proliferació dels anomenats "clans àrabs", com els dels germans Remmo o Abou-Chak, segueixen patrons semblants.A Berlín, com a altres parts d’Alemanya, la proliferació dels anomenats "clans àrabs", com els dels germans Remmo o Abou-Chak, seguiex patrons semblants.
La Policia Federal Criminal (BKA) situa els seus orígens en la dècada dels 80. Van arribar al país fugint de la guerra civil al Líban, van quedar marginats del mercat laboral perquè les lleis de llavors no els permetien treballar i, a més, els seus fills estaven exempts de l’escolarització obligatòria. El tràfic de drogues, la prostitució i els atracaments es van convertir en el seu mode de vida.La Policia Federal del Criminal (BKA) situa els seus orígens en la dècada dels 80. Van arribar al país fugint de la Guerra Civil al Líban, van quedar marginats del mercat laboral perquè les lleis de llavors no els permetien treballar i, a més, els seus fills estaven també exempts de l’escolarització obligatòria. El tràfic de drogues, la prostitució, els robatoris o els atracaments es van convertir en el seu mode de vida.
El percentatge de població en situació de pobresa o risc d’exclusió social se situa a Alemanya, segons l’Oficina Federal d’Estadística, en un 21,6%, és a dir, un nivell comparable al de Suècia.
Segons indica el BKA, hi ha uns 200.000 membres de bandes o clans. També a Alemanya s’observa el reclutament de membres cada vegada més joves.
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