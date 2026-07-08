Trump diu que aturarà "completament" el comerç amb Espanya
«Espanya és un soci pèssim a l’OTAN. No hi participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya», ha dit el mandatari nord-americà en presència de Mark Rutte
Adrià Rocha Cutiller
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat novament contra Espanya dient que aturarà «completament» el comerç bilateral i que és «una causa perduda» a més d’«un soci terrible a l’OTAN» per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
«Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que els tallin. Espanya és un aliat terrible a l’OTAN. No hi participen. No paguen. No vull saber res d’Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloses les visites», ha dit Trump durant una roda de premsa conjunta amb el secretari general de l’Aliança, Mark Rutte.
Trump ha expressat el seu enuig amb diversos aliats, pel que segons la seva opinió és poc compromís amb l’OTAN, però ha assenyalat especialment Espanya perquè «són hostils» i diuen «obertament» que no augmentaran la seva inversió en defensa més enllà del 2%.
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