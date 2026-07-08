Sis persones detingudes pels possibles vincles amb l'incendi de Perpinyà
Els bombers asseguraven aquest dimarts que el foc no pot donar-se per controlat però que un tallafocs de 40 quilòmetres ha millorat la situació
Agències
L’incendi declarat el cap de setmana als voltants de la població francesa de Perpinyà encara no havia sigut extingit a última hora d’aquest dimarts, però es considerava en via de control. El drama desencadenat als Pirineus Orientals francesos ha arrasat més de 4.900 hectàrees des de dissabte i ha causat una pluja de cendra en poblacions del nord de Catalunya. «La situació millora a cada hora», assegurava Eric Belgioïno, director departamental del Servei de Bombers i Rescat (SDIS 66), durant una roda de premsa aquest dimarts, tot i que l’incendi «no està controlat», segons el prefecte. Mentre els incendis es multiplicaven al sud de França, i sobrecarregaven els serveis d’emergència, sis persones «sospitoses d’haver participat» en l’inici dels incendis van ser detingudes per la gendarmeria, va anunciar dimarts el ministre de l’Interior, Laurent Núñez. La resposta de l’Estat serà «contundent» –ha assegurat el ministre de l’Interior– contra «tots aquells que, intencionadament o per imprudència, posin en perill els nostres ciutadans i els que els protegeixen».
Els 850 bombers desplegats en aquest incendi a l’oest de Perpinyà continuaven treballant en el tallafocs d’aproximadament 40 quilòmetres que s’està desenvolupant «en zones de molt difícil accés». L’incendi va obligar les autoritats a evacuar 12.000 persones de la serra d’Aspres i a Illa diumenge a la nit. Una petita fracció d’aquests residents ha pogut tornar durant aquest dimarts, va assegurar el prefecte Pierre Regnault de la Mothe, que va aixecar l’ordre d’evacuació per a dos pobles al sud de l’incendi, Teulís i Tellet, amb poblacions de tot just 160 habitants. Els residents de 10 municipis més podrien tornar a casa seva en les pròximes 24 hores, va afegir. L’incendi ha provocat 11 ferits lleus, entre ells set bombers. També ha ocasionat danys a nombrosos edificis, entre els quals una vintena d’habitatges al municipi de Rodès, segons el seu alcalde, Marc Bianchini. «En alguns llocs sembla que hagués caigut una bomba atòmica; és catastròfic», va afirmar.
Foc tàctic
Aquest incendi, que durant els últims tres dies va requerir reforços de departaments veïns i fins i tot de Romania, així com el desplegament de nombroses aeronaus, va ser controlat en gran manera durant la nit de dilluns a dimarts, gràcies en particular als contrafocs que van fer els bombers. Els bombers francesos van implementar una estratègia de «foc tàctic» destinada a «contenir, limitar i prevenir la propagació del foc», va explicar Regnault de la Mothe. El repte ara és contenir el front de foc de 40 quilòmetres, que es troba molt actiu, va explicar a la premsa el coronel Stéphane Clerc, subdirector de l’SDIS 66 (Servei de Bombers i Rescat del Pirineu Oriental). El perímetre exterior amenaça de revifar-se en qualsevol moment. «Hi ha una aparent sensació de seguretat perquè ja no veiem flames […], però és una il·lusió, perquè, de fet, el front de foc requereix un tractament d’aigua obligatori per extingir-lo, i això porta temps», va remarcar, i va afegir que això resulta especialment difícil amb l’escassetat de personal.
La columna de fum visible durant dos dies des d’Illa va desaparèixer dimarts a la tarda, i l’olor de fusta cremada ha disminuït considerablement. Helicòpters i avions cisterna van continuar sobrevolant la zona tot el dia. L’accés a aquesta localitat de 5.000 habitants continua bloquejat per controls policials, igual com les carreteres, flanquejades per turons ennegrits i vegetació carbonitzada, que condueixen a Bulaternera i Rodès.
Ferits i danys
L’incendi va provocar 11 ferits lleus, entre ells set bombers, i va ocasionar danys a nombrosos edificis, incloent una vintena d’habitatges a la localitat de Rodès. El risc d’incendi es manté alt al departament dels Pirineus Orientals a causa de les altes temperatures i a un fenomen de vent sec, i continuarà així fins al final de la setmana, va advertir Charlotte Couture, de Météo-France. En aquest departament, «no ha plogut en més d’un mes i no s’han registrat precipitacions significatives en més de dos mesos», va afegir.
El departament dels Pirineus Orientals està sota alerta taronja per onada de calor, igual com 60 departaments francesos més aquest dimarts, amb temperatures que van arribar als 40 graus en algunes zones després de la històrica primera onada de calor registrada a finals de juny.
Mantenir el «forrellat» dels Aspres
Aquest dimarts es desplegaran nous mitjans aeris, entre els quals dos avions nacionals i sis d’europeus enviats com a reforç a la zona de Perpinyà, cosa que equival, en capacitat de descàrrega d’aigua, a quatre hidroavions Canadair, va detallar dilluns a la nit el ministre de l’Interior, Laurent Nunez.
«La prioritat continua sent mantenir el tancament dels Aspres per impedir que el foc entri en aquest massís i es desenvolupi allà. Els bombers treballaran intensament durant tota la jornada per continuar la lluita, tot i que les condicions meteorològiques continuen sent complicades», va declarar a primera hora de dimarts Pierre Regnault de la Mothe durant una roda de premsa a Perpinyà.
Paciència
Les flames, originades a la localitat de Trevillac, es van propagar ràpidament dissabte i diumenge, tot i que dilluns l’incendi va avançar únicament unes 300 hectàrees. Els habitants d’una vintena de municipis del massís dels Aspres i d’Illa van haver d’abandonar casa seva diumenge a la nit. Aquest dimarts al matí, el prefecte els va demanar que tinguessin «una mica més de paciència». «Penso en totes aquestes persones per a qui el temps s’ha de fer molt llarg i que segurament desitgen recuperar la seva vida normal, però és necessari que tinguin una mica més de paciència», va declarar.
El risc d’incendi continua sent elevat als Pirineus Orientals a causa de les temperatures extremes i a un fenomen de vent sec, i continuarà així fins a finals de la setmana, va advertir Charlotte Couture, responsable de suport en incendis de la direcció regional sud-oest de Météo-France. «En aquest departament fa més d’un mes que no plou en absolut i més de dos mesos que no es registren pluges significatives», va remarcar.
Contaminació
Amb un perímetre de 40 quilòmetres, l’incendi també ha provocat un episodi de contaminació per partícules fines, segons l’organisme de vigilància de la qualitat de l’aire Atmo Occitanie, que recomana a les persones vulnerables o sensibles evitar o reduir les activitats físiques intenses.
Els Pirineus Orientals es mantenen en alerta taronja per onada de calor, amb temperatures que han arribat localment als 40 graus, després d’un primer episodi de calor extrema considerada històrica a finals de juny.
Un altre incendi registrat dijous als Pirineus Orientals ja havia obligat a evacuar 3.000 persones a Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar.
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