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La nota de tall de Polítiques a la universitat Carlos III es dispara després d’anunciar-se que Leonor estudiarà aquest grau

Aquest llindar no condiciona l’accés de la princesa d’Astúries, que arribarà a aquest centre públic des del batxillerat internacional

La Princesa Leonor durant la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries 2025.

La Princesa Leonor durant la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries 2025. / Raúl Terrel - Europa Press / Europa Press

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Pilar Santos

Madrid

La nota de tall del Grau en Ciències Polítiques de la Universidad Carlos III de Madrid s’ha disparat en la primera adjudicació de places per al curs 2026-2027. L’accés passa dels 9,542 punts de l’any passat als 10,728 sobre 14, un increment d’1,186 punts. És el llindar més alt d’aquest centre de tota la seva història per a aquests estudis concrets.

La pujada coincideix amb l’any en què la Casa del Rey va anunciar que la princesa Leonor estudiaria Ciències Polítiques a la Universidad Carlos III un cop conclogués la seva formació militar. Tot i que no es pot establir una relació de causa i efecte entre tots dos fets, la decisió de l’hereva ha situat aquests estudis en el focus informatiu durant els últims mesos i ha donat una visibilitat inèdita a una titulació que habitualment no concentra tanta atenció pública.

Enlace a los grados de la UdG con las notas de corte más altas.

La incorporació de Leonor no depenia, en qualsevol cas, d’aquesta nota de tall. La princesa accedirà a la universitat a través del Batxillerat Internacional que va cursar a l’UWC Atlantic College de Gal·les, l’admissió a les universitats espanyoles del qual es fa mitjançant un procediment específic d’accés i homologació, diferent del dels estudiants que hi concorren per la via ordinària de les PAU. Per això ja sabia des de feia setmanes que hi entraria i així ho va anunciar la Zarzuela.

L’augment de la demanda, a més, no sembla limitar-se al grau simple. També han registrat increments diversos dobles graus de la Universidad Carlos III que combinen Ciències Polítiques amb altres disciplines, un comportament que apunta a un interès més gran per aquest àmbit acadèmic en conjunt després de saber-se que l’hereva del tron s’ha decidit per aquests estudis.

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Leonor acaba aquesta mateixa setmana la seva formació militar de tres anys i començarà a primers de setembre la seva etapa universitària.

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