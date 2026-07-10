Un operari del 061, sobre l’incendi d'Almería: “La cosa està fatal, hi ha nens calcinats”
Un sanitari del 061 relata l’horror viscut en l’incendi de Los Gallardos, on han confirmat 12 morts i 23 desapareguts
Laura Rubio
José treballa al 061 des de fa anys, però mai no havia vist res semblant. La tarda de dijous, ell i els seus companys del servei d’emergències 061 van rebre l’avís per acudir a l’incendi de Los Gallardos, a Almería i ajudar en les tasques sanitàries.
Després d’hores de feina, en què el foc no va donar treva i es va estendre per més de quatre mil hectàrees, l’operari ho qualifica d’infern. “Hi ha molts morts i molts desapareguts”, explica el sanitari. D’aquests, ja s’han confirmat 12 morts, 23 desapareguts i quatre ferits greus.
Dos nens eren en un dels cotxes calcinats
L’impacte més gran, assegura, va ser veure “nens calcinats”, que es trobaven dins d’un dels cotxes que estava completament cremat. Tanmateix, encara no s’ha pogut confirmar l’edat dels morts, l’estudi d’ADN dels quals s’està fent per determinar a qui corresponen els cossos.
Entre els morts hi ha estrangers que intentaven fugir del lloc dels fets.
“La cosa està fatal”, explica l’operari. “Venia gent preguntant per familiars i veïns que no estaven localitzats”, afegeix.
Un pal de llum, el desencadenant
El foc, que es va originar per la caiguda d’un pal de llum, apuntava inicialment a un incident que generaria un petit incendi urbà. Tanmateix, les fortes ratxes de vent van empènyer l’incendi cap al nord, fins a abastar la zona forestal que actualment està afectada.
L’evolució de l’incendi va obligar a activar la situació operativa 2 del Pla d’Emergències per Incendis Forestals d’Andalusia, cosa que va permetre sol·licitar la incorporació de mitjans estatals.
Desallotjats
Fins ara s’han registrat un total de 600 persones desallotjades, corresponents als veïns d’Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar i el complex turístic Miraflores.
Entre els espais habilitats per acollir els desallotjats hi ha el Centre d’Arts Escèniques de Los Gallardos, on reben assistència dels serveis d’emergència i dels voluntaris de la Creu Roja, i el municipi almerienc de Lubrín, que ha habilitat espais al seu teatre i al polígon industrial per atendre prop d’un centenar de persones desallotjades.
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