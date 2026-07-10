Per què l’incendi d'Almeria s’ha estès tan ràpid: vent, calor i un terreny escarpat
El foc va avançar uns 15 quilòmetres en només dues hores, segons Juanma Moreno, impulsat per ratxes de fins a 50 quilòmetres per hora i una vegetació altament combustible
Laura Rubio
L’incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, s’ha propagat amb una velocitat extraordinària a causa de la combinació de fortes ratxes de vent, temperatures elevades, vegetació abundant i un terreny escarpat que dificulta l’accés dels equips d’extinció.
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha explicat que el foc va arribar a recórrer al voltant de 15 quilòmetres en només dues hores, impulsat per vents de fins a 50 quilòmetres per hora. «És un incendi que s’ha estès com la pólvora», ha assenyalat.
Les condicions descrites a Los Gallardos reuneixen diversos dels elements que determinen el risc d’incendi forestal a Andalusia: la intensitat del vent, el pendent del terreny, la combustibilitat de la vegetació, les condicions meteorològiques i el dèficit hídric.
El vent va empènyer les flames durant 15 quilòmetres
Les fortes ratxes han estat un dels principals factors darrere del ràpid avanç de l’incendi. El vent no només empeny el front de les flames, sinó que també pot transportar brases i generar nous focus a certa distància.
Segons les dades traslladades per Moreno, l’incendi va recórrer uns 15 quilòmetres en dues hores. La situació es pot complicar encara més perquè la direcció del vent podria canviar i conduir les flames cap a zones que fins ara no s’havien vist afectades.
El president andalús ha advertit que els grans incendis poden superar barreres naturals i artificials. «He vist focs travessar rius i pantans», ha afirmat en valorar la possibilitat que les flames arribin a l’altre costat de l’autovia A-7.
Habitatge afectat per l’incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, el 10 de juliol de 2026, a Los Gallardos, Almeria, Andalusia. L’incendi forestal declarat aquest dijous, 9 de juliol, a la localitat almerienca de Los Gallardos deixa onze morts i vuit ferits, quatre d’ells greus, segons l’última actualització, que assenyala que continuen treballant per analitzar si hi pot haver més víctimes, ja que de moment hi ha 19 desapareguts. A més, uns 200 efectius de la Unitat Militar d’Emergències s’han desplegat al voltant de l’incendi forestal, que presenta una evolució “desfavorable”.
Pinedes, espart i matollar alimenten l’incendi
A les condicions meteorològiques s’hi suma la presència de pinedes, espart i extenses zones de matollar, materials vegetals que faciliten la combustió i augmenten la intensitat del foc.
La continuïtat de la vegetació permet que les flames avancin gairebé sense interrupcions. El pendent també n’afavoreix la propagació cap a les parts altes del terreny, ja que la calor ascendeix i preescalfa la vegetació situada per davant del front.
L’incendi ja hauria superat les 4.000 hectàrees afectades, tot i que es tracta d’una estimació provisional que s’haurà d’actualitzar a mesura que avanci el mesurament tècnic del perímetre. L’Agència d’Emergències d’Andalusia disposa d’un visor oficial per consultar l’evolució dels incendis forestals actius i les intervencions del dispositiu Infoca.
Un terreny escarpat que impedeix l’accés de maquinària
L’orografia de la zona representa una altra de les grans dificultats per als equips desplegats. L’incendi afecta espais de barrancs i forts desnivells on no poden entrar amb facilitat les autobombes ni la maquinària pesada.
Aquesta limitació obliga a concentrar bona part de la feina en mitjans aeris i en brigades terrestres que s’han de desplaçar a peu fins als llocs accessibles.
El Pla Infoca constitueix el marc andalús de prevenció, vigilància i extinció d’incendis forestals i té entre els seus objectius principals la protecció de la població i del patrimoni natural de la comunitat.
Uns 500 efectius i 16 mitjans aeris contra el foc
En el dispositiu hi treballen actualment al voltant de 500 efectius i 16 mitjans aeris, segons la informació facilitada pel president de la Junta.
Els equips estan centrats a contenir els diferents fronts, protegir els habitatges pròxims i fer batudes a les zones a les quals poden accedir. Aquestes inspeccions tenen com a objectiu localitzar persones desaparegudes i comprovar l’interior de les cases afectades per les flames.
Les tasques es desenvolupen amb una dificultat especial als nuclis disseminats i als habitatges aïllats situats entre barrancs i masses forestals.
El control de l’incendi serà lent
Juanma Moreno ha advertit que la fase de control de l’incendi «serà lenta». L’extensió del perímetre, la complexitat del terreny i la possibilitat de canvis sobtats en la direcció del vent dificulten l’estabilització.
“Falten vigilàncies, sancions efectives i, per descomptat, una gestió del bosc que no s’està produint”
La proximitat del foc a l’A-7 també ha obligat a fer talls de trànsit. Les restriccions poden variar segons l’evolució de les flames i les necessitats dels serveis d’emergència.
Què han de fer els veïns davant l’incendi
La recomanació principal és no acostar-se a la zona afectada, mantenir les carreteres lliures per als vehicles d’emergència i respectar els talls establerts.
Els veïns han de seguir exclusivament les indicacions del 112 Andalusia, la Guàrdia Civil, la Policia Local i els responsables de l’operatiu. El 112 és el telèfon únic i gratuït per comunicar qualsevol emergència sanitària, de seguretat, salvament o extinció d’incendis a Andalusia.
En cas de rebre una ordre d’evacuació, no s’han d’improvisar camins ni tornar als habitatges fins que els serveis d’emergència confirmin que és segur fer-ho.
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- Necrològiques del 9 de juliol de 2026