Els viticultors reprenen les tractorades per denunciar la caiguda de preus del raïm: «Molts es plantegen no veremar»
Els productors asseguren que els cellers els estan comprant menys producte (o directament no els compren), cosa que provocarà un «estoc dramàtic de producte»
María Jesús Ibáñez
A unes setmanes perquè comenci la verema a les zones més primerenques de Catalunya, com el Penedès o Costers del Segre, els productors de vinya catalans s’estan trobant que hi ha cellers, alguns dels quals de renom, que no els volen comprar el raïm, cosa que generarà «un estoc dramàtic de producte», asseguren. «N’hi ha alguns que ens han comunicat que compraran menys producte als viticultors i d’altres que directament ja han dit que no ho faran perquè amb el raïm que cultiven ells mateixos a les seves finques en tindran prou», explica David Sendra, responsable del sector a Unió de Pagesos. L’organització, que denuncia que tot això ha enfonsat els preus, surt aquest divendres en tractorada, entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, per reclamar ajudes a un sector que fa anys que no aixeca cap.
I és que una vegada superats els anys de sequera i de collites minvades, amb una previsió de volum de raïm que per fi serà positiva, els agricultors es troben ara que els elaboradors estan mostrant poc interès per comprar el seu producte, entre altres raons pel descens generalitzat en el consum de vi i cava. «Hi ha viticultors en zones com el Priorat que calculen que no poden donar sortida comercial al 25% de la seva collita, perquè no troben comprador», indica Sendra, que afirma que «són molts els que s’estan plantejant no veremar aquest any, perquè temen que no cobriran els costos si ho fan».
Tot i que celebra les ajudes que ha presentat aquesta setmana la Generalitat per recolzar el sector, el sindicalista reclama que aquestes es tramitin amb urgència. «No podem permetre’ns que comencin a abandonar-se terres, perquè això suposa que deixarà de fer-se el preceptiu control plagues i, per tant, augmentarà el risc sanitari per a les explotacions que vulguin seguir», afegeix. Per això, prossegueix, «és important que comenci a plantejar-se un programa d’ajuts per a l’arrencada voluntàriade vinya, de manera que els viticultors que vulguin deixar l’activitat, tinguin una compensació per posar en marxa un nou projecte». Això, recorda l’agricultor, «és el que s’ha fet ja en altres països com França.
Ajuda extraordinària de la Generalitat
Després d’una reunió amb el sector l’1 de juliol, la Generalitat ha posat en marxa un paquet de mesures extraordinàries per donar resposta a la difícil situació del sector, amb l’activació d’un pla de xoc de nou milions d’euros, que es complementarà amb accions de promoció per estimular el consum de vi català, segons va anunciar aquest dimecres al Parlament el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. El paquet consta de dues mesures que aspiren a reduir els excedents de producció, recuperar l’equilibri del mercat i protegir la renda dels viticultors. D’una banda, s’ha habilitat una línia d’ ajuts per a la collita en verd, dotada amb 3,6 milions d ’euros, i, d’altra banda, una línia d’ajuts per a la destil·lació de crisi, amb una dotació de 5,4 milions d’euros, per compensar els cellers que s’acullin a aquesta mesura. Això permetrà derivar l’alcohol obtingut del raïm a usos industrials, sanitaris o energètics.
«Són dues mesures que fa temps que el sector reclama i que, en aquesta ocasió, estan més que justificades», argumenta Sendra, que aplaudeix que finalment Agricultura hagi acceptat incloure també la denominació d’origen (DO) Cava a la collita en verd, cosa que suposarà un alleujament per a molts dels seus proveïdors».
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- Necrològiques del 9 de juliol de 2026