Cuba viu a les fosques una situació més calamitosa que la causant de l'esclat social de fa cinc anys
Sense energia ni transport, enmig de l’escassetat i el cansament col·lectiu, els records d’aquesta protesta massiva es projecten sobre un present de sotsobres
Abel Gilbert
Cuba arriba exhausta i amb un horitzó ple d’incerteses al cinquè aniversari de l’esclat social que va marcar un punt d’inflexió en el procés polític iniciat el gener del 1959. L’11J va ubicar als carrers el malestar acumulat especialment durant la pandèmia. Les manifestacions a l’Havana i altres ciutats de l’illa van sorprendre un Govern que primer va invocar la mà dura per disciplinar els «contrarevolucionaris», després va reconèixer la raó dels enutjos col·lectius, però mai va reconèixer el dret a manifestar-los. La resposta final de l’Estat a aquests episodis va ser de caràcter penal: prop de 1.500 persones van ser detingudes per la policia i s’estima que unes 700 van acabar processades.
A partir d’aquell moment, Cuba va ser diferent. La crítica que proliferava en les comunicacions telefòniques i xarxes socials va arribar de manera espontània a l’espai públic. Des d’aleshores, la seguretat estatal i la policia va redoblar els controls. Aquest caràcter massiu no es va tornar a repetir. L’enduriment polític i la crisi econòmica van provocar un èxode sense precedents. La seva població ha passat dels 11 milions a menys de 10 milions. Els principals protagonistes de l’onada recent migratòria són joves i professionals qualificats, entre els 19 i 49 anys. Res es compara amb el que va passar després d’aquelles hores d’inèdita agitació. L’estrangulació energètica i les sancions contra el Govern que van imposar els Estats Units a partir del gener, té efectes dramàtics en la més gran de les Antilles. Washington aposta les seves fitxes a un nou esclat cada vegada que es talla la llum per diverses hores. Les apagades – que de vegades duren més d’un dia – han escampat l’exercici de la micro protesta pels barris. El soroll de les cassoles (els «caçonades», com els anomenen) s’ha convertit en la banda sonora de la crispació en moltes cantonades de l’Havana, però també a la província de Santiago de Cuba (orient) i altres regions.
Aquesta fúria en estat latent ha obligat les autoritats a intensificar la vigilància mentre es redoblen els esforços comunicatius per explicar al col·lapse com una conseqüència de les històriques polítiques de fustigació dels EUA. La falta d’energia, que ha paralitzat l’administració pública i les institucions educatives, l’escassetat d’aliments i medicaments, l’augment de la pobresa i la mortalitat infantil, el pronunciat declivi del servei sanitari i l’absència de transport públic a causa de la falta de combustible, ofereixen un panorama més desolador que el del tòrrid estiu del 2021. L’artista i performer Luis Manuel Otero Alcántara va ser arrestat l’11 de juliol del 2021, quan va intentar afegir-se a les massives protesta. El van acusar dels delictes de "desacatament, desordres públics i ultratge als símbols de la pàtria de caràcter continuat". Acaba de complir la condemna de cinc anys de presó. S’ha convertit en un símbol de la dissidència. No obstant, no ha recuperat plenament la llibertat i se’n desconeix el parador. El seu cas dona compte de la complexitat del moment polític.
Res és igual
Si fa un lustre la crítica oberta pertanyia especialment a sectors que havien tallat amarres sentimentals o polítiques amb el castrisme i els seus hereus, l’actualitat mostra que el desencant i la frustració afecta part significativa dels cubans que fins aleshores continuaven confiant en el projecte històric de Fidel Castro. Els decebuts prenen la paraula a les xarxes. Les seves irritacions semblen parlar per molts. Hores enrere, Iraida Calzadilla, una experiodista de Granma, l’òrgan oficial del Partit Comunista, no va poder contenir la seva exasperació després d’una nova apagada. «Una altra violència psicològica», va escriure a Facebook. «Vivim en funció de l’espera. Atrapats a casa fins que arribi la susdita (llum). Detingut totes les altres coses. No hi ha plans. No hi ha present i no acutegem futur. Quin desquadrament i què batibull». Un llenguatge inimaginable fins fa poc.
L’11-J ha canviat el llenguatge i els espais de discussió. Han aparegut nous mitjans digitals independents. En un d’ ellsCubaXCuba , Manuel García Verdecia recorda als seus lectors el que en un altre context hauria sigut una desobediència immediata represàlia: «El Govern cubà, no només no és resultat d’una elecció popular, sinó que, entre els ciutadans, no se sent com un servidor público. Això és ostensible en la difícil situació per la qual transiten els compatriotes de l’illa. Ja fa molt temps que el Govern no aconsegueix satisfer les necessitats de la població, fins i tot amb successius intents de reformes que no aconsegueixen resultats».
El «paquetazo»
Enmig de l’extrema precarietat, i 15 anys després de vacil·lacions i retrocessos programàtics, el Govern ha llançat una ambiciosa reforma econòmica que s’obre a possibles inversors de la diàspora cubana, així com el capital estranger. El «paquetazo» ascendeix a reduir el pes de l’Estat, facilitar una transformació de l’ús de la terra, la banca i les finances. Mesures d’aquesta naturalesa haurien sigut aplaudides durant l’administració de Barack Obama, el president que va reestablir les relacions bilaterals. Però per a Trump, i en espacial el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, fill d’immigrants cubans, aquestes mesures no són suficients perquè no afecten l’engranatge de control polític. La possibilitatd’una sortida negociada del diferint entre l’Havana i Washington s’ha reduït a la mínima expressió.
En aquest context, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el net de Raúl Castro, es va presentar davant USA Today com a interlocutor qualificat per a sobre posicions. «Si em designen, puc negociar amb qualsevol seleccionat pel govern dels Estats Units. Donada l’oportunitat, és clar que amb Trump». Les seves paraules van provocar ofuscació dins de l’illa. Elier Ramírez Cañedo, un integrant del Departament Ideològic del Comitè Central del Partit Comunista, va negar que el Rodriguez Castro actuï a títol personal. «Ha sigut designat per la màxima direcció del país». Cridativament, Ramírez Cañedo va fer aquesta afirmació a Facebook i no a la premsa oficial.
«El Cangrejo», com es coneix Rodríguez Castro, és al seu torn el fill del mort general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, que fins a la seva mort, anys enrere, dirigia GAESA, el conglomerat empresarial controlat per les Forces Armades cubanes que ha sigut objecte d’una bateria de sancions del Govern nord-americà. Es va presentar a l’entrevista amb Usa Today amb «uns jeans ajustats blau clar, una samarreta negra entallada d’Hugo Boss i tennis Hermè s», a més d’un Rolex, com solia utilitzar el seu oncle avi Fidel». Per a l’historiador Julio César Guanche el «mapa dels consums» d’aquest coronel del Ministeri de l’Interior és una «geografia del poder», amb Nova York i «viatges freqüents a Panamà» per adquirir «articles de luxe». La vella elit llatinoamericana «era visiblement estrangeritzant». Guanche remarca que la Revolució es va proposar el 1959 tenir els humils al centre de les seves preocupacions. Rodríguez Castro és, al seu criteri, una altra cosa: «el neoliberalisme». Carlos Alzugaray Treto, un exambaixador, va qualificar les paraules del coronel de «frívols». Entregar-li el rol d’interlocutor» a algú sense experiència i amb una actitud més aviat frívola cap a la vida dels cubans pot tenir greus conseqüències». L’advertència va ser llançada en les vigílies d’un nou 11 de juliol.
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