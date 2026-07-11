La Junta d'Andalusia replica el Govern després de les crítiques per l’ES-Alert: "No en té ni idea, hauria provocat més mal"
El ministre de Transports va criticar a les xarxes que «no són capaços, una vegada més, d’enviar un missatge d’Es-Alert»
La tragèdia provocada per l’incendi forestal de Los Gallardos (Almeria), que ja ha deixat 12 víctimes mortals, també ha anat acompanyada de la polèmica política. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha carregat contra el PP perquè, segons ha dit, «una vegada més, no han estat capaços d’enviar un missatge ES-Alert». Unes crítiques que han sigut replicades pel conseller d’Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, que ha replicat que «qui parla no té ni idea de què és l’ES-Alert», argumentant que l’enviament massiu de missatges «hauria provocat encara més mal «en la població, davant la impossibilitat de segregar els missatges per zones i diferenciar entre instruccions de confinament o evacuació als veïns.
La polèmica va esclatar aquest mateix divendres, quan el ministre Óscar Puente va reaccionar a unes paraules del secretari general del PP, Miguel Tellado, que va reclamar que en plena tragèdia «es requereixen més mitjans, més recursos per prevenir» i va demanar «més col·laboració entre administracions». «Espanya necessita un Govern central i entrat únicament en la gestió, i això és una cosa que s’ha abandonat [...] Avui lamentablement, no el tenim», va defensar el dirigent del PP.
Unes paraules que van ser replicades a les xarxes pel ministre del Govern, que va passar a insultar el dirigent popular i va carregar directament contra el Govern andalús. «¿Però aquest tros de pocavergonya està culpant el Govern d’Espanya de l’incendi d’Almeria i de les seves conseqüències?», va començar en un missatge a les xarxes socials Puente, que va passar a traslladar la responsabilitat en l’administració autonòmica: «¡Quan retallen els efectius antiincendis, que són de la seva competència, i no són capaços UNA VEGADA MÉS d’enviar el missatge d’aquestar!», va dir.
També la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, es va afegir a les crítiques. «¡Maleïda sigui! ¿De veritat un altre ÉS-ALERT sense enviar?», va criticar en un missatge a les xarxes aquest divendres.
Aquest assumpte ha centrat part de la compareixença d’aquest dissabte del conseller d’Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, que ha donat l’últim informe des del post de comandament de l’incendi. El dirigent andalús ha replicat amb contundència Puente: «La polèmica ve de qui no coneix el funcionament de l’Es-Alert», va començar, abans d’explicar que el sistema d’enviament de missatges «sempre s’activa amb criteris tècnics, no té res a veure amb la política», assegurant que «és una decisió que adopten els professionals de Protecció Civil en funció de les criteris tècnics concretes de cada emergència».
«Hauríem confinat gent que havia d’evacuar»
«Qui parla no té ni idea de què és l’Es Alert», va insistir Sanz, que va explicar que l’enviament de missatges massius es fa «a través de les antenes de telefonia que tenen unes cobertures molt àmplies», detallant que «és operatiu per a situacions que afecten diferents poblacions, comarques o grans poblacions».
En aquest punt, va detallar que l’enviament d’aquest sistema de missatges en poblacions petites pot provocar «que el missatge arribi a poblacions que no tenen res a veure». «Hauria provocat que haguéssim desallotjat gran part de la comarca», va dir. «El que hagués provocat l’Es Alert és encara més mal a la població», va continuar Sanz, que va advertir del missatge «havia d’afinar moltíssim», al tractar-se d’«un incendi en una comarca tan petita».
«S’havien de traslladar missatges que en algun cas eren de confinament, en altres d’evacuació i en altres casos, amb altres vies d’evacuació», va explicar. «Com que no es pot disgregar en el missatge d’Es Alert, la gent que havia d’evacuar hagués sigut confinada», va detallar.
A més, va assegurar que havien caigut algunes pals de telecomunicacions, a través dels quals s’envien aquests missatges, assegurant que tenien un «informe de Telefónica». I en aquest punt, va detallar que havia sigut el mateix alcalde de la comarca que va assegurar tenir les capacitats per advertir la població: «L’alcalde ens vatralsar que havia pres la decisió de comunicar veí per veí, mitjançant mobilització de voluntaris, regidors, policia local, que tenia capacitat», va assenyalar.
Aquest mateix divendres, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ja es va pronunciar sobre això aquest divendres a la tarda, quan va ser interpel·lat per aquesta qüestió des del post de comandament de l’incendi. Així, va assenyalar que ell mateix va plantejar el dubte i els tècnics els van traslladar que, segons va defensar que «enviar un sol missatge era generar confusió», ja que «hi havia casos on calia confinar» la població i d’altres en què les persones «havien de sortir de casa», seguint a més itineraris diferents.
Moreno va afegir igualment que «l’empremta de l’‘Es Alert’ no arriba a tots els racons, i hi ha zones afectades per aquest incendi que «no tenen cobertura», a la qual cosa se suma que en «tres punts base» va caure la «connexió telefònica».
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