Europa frena l’escaneig de WhatsApp
El Parlament Europeu limita la proposta que permetria revisar missatges privats per detectar continguts d’abús sexual infantil i protegeix les comunicacions amb xifratge d’extrem a extrem
La Unió Europea vol mantenir fins al 3 d’abril de 2028 una excepció a la directiva de privacitat electrònica ePrivacy perquè algunes plataformes digitals puguin analitzar voluntàriament els missatges dels usuaris i detectar material d’abús sexual infantil.
La mesura, coneguda com a Chat Control 1.0, va ser impulsada inicialment per la Comissió Europea i té el suport dels 27 estats membres de la UE. L’objectiu és permetre que empreses com Google o Meta detectin, denunciïn i eliminin continguts pedòfils i informin les autoritats policials.
Què ha votat el Parlament Europeu?
En una votació marcada per una forta divisió, 314 eurodiputats van votar a favor de rebutjar la proposta i 276 en contra. Tot i això, no es va arribar als 360 vots necessaris per bloquejar-la, a causa del procediment extraordinari utilitzat.
A més, 110 dels 720 eurodiputats no van ser presents. Segons Simeon de Brouwer, assessor polític de l’organització de drets digitals EDRi, això va provocar que el vot de més d’una setena part de la cambra comptés, a la pràctica, contra qualsevol modificació.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i el Partit Popular Europeu (PPE) van impulsar la recuperació urgent de la proposta després que l’excepció anterior expirés el maig del 2026. Els crítics van qualificar aquesta maniobra de “joc brut”.
Qui hi ha a favor i qui hi està en contra?
El PPE i els socialdemòcrates van rebutjar les esmenes que limitaven l’escaneig. L’eurodiputat popular Javier Zarzalejos considera que el buit legal ha estat un “desastre”, perquè s’ha deixat d’informar la policia sobre aquests continguts.
El socialista Juan Fernando López Aguilar també va donar suport a la mesura i va acusar els crítics de ser “intransigentment defensors de la privacitat”.
En canvi, una aliança formada per partits liberals, ecologistes, d’esquerres i d’extrema dreta va aconseguir aprovar esmenes per protegir el xifratge d’extrem a extrem.
Què passarà amb WhatsApp?
Les esmenes aprovades estableixen que l’escaneig no podrà afectar les comunicacions protegides amb xifratge d’extrem a extrem. Això deixa fora, a la pràctica, aplicacions com WhatsApp, Messenger i Signal.
Per tant, aquestes plataformes no podran escanejar voluntàriament els missatges si això implica vulnerar la normativa europea de privacitat.
Ara, la posició del Parlament Europeu passarà al Consell de la Unió Europea, que tindrà tres mesos per acceptar o rebutjar les esmenes. Si no les accepta, el text s’haurà de renegociar.
Mentrestant, Javier Zarzalejos, president de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors, espera que la futura llei definitiva sobre l’abús sexual infantil quedi acordada el setembre del 2026.
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