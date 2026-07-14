Un 68% de les empreses d'Espanya asseguren que la IA no té un impacte negatiu en l'ocupació
Només un 13% de les empreses enquestades preveu reduir personal a causa de la IA generativa, davant del 6% que ja ha ajustat la plantilla
Carles Planas Bou
Pocs temors van més lligats a la intel·ligència artificial que la pèrdua de llocs de treball. Tanmateix, una enquesta recent apunta en una direcció més optimista: fins al 68% de les petites i mitjanes empreses espanyoles asseguren que l'adopció d'aquesta tecnologia no ha tingut cap impacte negatiu sobre l'ocupació.
A l’Observatori Anual IAON, una iniciativa impulsada pel Govern d’Aragó al costat de Microsoft i Ibercaja amb l’objectiu de promoure l’ús de la IA, un 35% de les pimes asseguren que no ha reduït el nombre de llocs de treball, però sí que ha transformat algunes funcions. Un altre 24% indica que «no ha tingut ni tindrà impacte» als llocs de treball i un 9% afegeix que sí que ha creat noves places laborals vinculades al seu ús.
Al contrari, un 13% dels enquestats espera que la integració de la IA generativa es tradueixi en una reducció del personal en el futur, mentre que un altre 6% ja ha disminuït la seva plantilla de forma parcial «gràcies a l’automatització». Alguns estudis recents, com el <em>Digital Talent Overview 2026</em> elaborat per Mobile World Capital, han advertit que aquest procés està erosionant principalment els llocs de treball júnior, fet que es tradueix en menys contractació dels perfils més joves.
L’informe de l’Observatori Anual IAON, que ha entrevistat 1.600 persones i entitats, apunta que un 25% de les empreses ja ha integrat la IA en el seu negoci, un altre 25% està en fase d’experimentació, un 24,8% descarta incorporar-la i un altre 24% s’ho planteja però encara no ho ha fet.
Inversió i retorn
Un 18% de les pimes enquestades inverteix menys de 1.000 euros l'any en intel·ligència artificial, fet que indica que aposten per eines gratuïtes o amb model ‘freemium’, generalment de menor qualitat. Només un 15% destina més de 5.000 euros anuals.
Que la meitat de les pimes no hagi adoptat la IA respon principalment a la falta de coneixement o formació dels equips (49%), a les preocupacions sobre seguretat i protecció de dades (39%) i al cost econòmic de les eines generatives (34%), però també a la resistència interna al canvi en l’organització (16%), a la falta de temps (11%) o que no veuen un retorn clar de la inversió (9%).
Sobre aquest últim punt, crucial per als negocis, només un 15% de les enquestades assegura que els beneficis de l’ús de la IA superen amb escreix el seu cost. Un altre 31% assegura haver percebut un retorn moderat, amb millores que encara no compensen tota la inversió. D’altra banda, un 30% diu que no ha notat cap impacte significatiu, un 20% diu que és massa aviat per valorar i un 4% que la inversió no ha generat els resultats esperats.
El Govern d’Aragó –presidit pel PP–, Microsoft, Ibercaja i la Fundació Ibercaja col·laboren per promocionar l’ús social i empresarial de la IA. A més, el gegant tecnològic treballa en el desplegament de la seva regió ‘cloud’ a l'Aragó, un macroprojecte de centres de dades que genera inquietud entre diversos experts pel seu elevat consum d'energia i d'aigua, i també per l'impacte climàtic d'aquestes infraestructures.
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