Sánchez, des de Gibraltar: “Avui cau l’últim mur de l’Europa continental”
L'acord amb el Regne Unit suposa la fi de la barrera física i una nova etapa de prosperitat compartida a la zona
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que la demolició del reixat de la Línia de la Concepció amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar és “història de la bona”. “Avui cau l’últim mur de l’Europa continental”, ha destacat el cap de l’executiu en un acte en aquest territori britànic a l’extrem sud de la península. Segons Sánchez, l’eliminació de la barrera de Gibraltar “tanca una ferida de tres segles”, reivindica “la bona política” i genera un espai de “prosperitat compartida” en una zona que era “víctima de la història”.
Tal com ha indicat el govern espanyol, l’acord per retirar el mur que separava Espanya del Regne Unit contempla que l’Estat exerceixi les competències Schengen al port i a l’aeroport de Gibraltar. Pel que fa a les mercaderies, es fixa una “unió duanera” entre la UE i Gibraltar i una convergència fiscal que acabarà amb els “desequilibris històrics”. També s’obrirà l’aeroport de Gibraltar al trànsit civil. En el cas dels treballadors, es garantiran les pensions i les prestacions d’atur, evitant els endarreriments viscuts fins ara.
Finalment, es crearà un fons de solidaritat entre el Gibraltar britànic i les zones properes dins d’Espanya, alimentat amb recursos de la Unió Europea i el Regne Unit. El seu objectiu serà garantir la solidaritat entre els dos costats de la frontera i oferir més oportunitats de formació i ocupació en una zona deprimida i afectada pel narcotràfic.
Segons ha exposat Sánchez, el final del mur obre una etapa de “convivència i futur compartit” a ambdós costats de la frontera angloespanyola. Se’n beneficiaran, ha apuntat, uns 15.000 treballadors, així com les famílies i els turistes. “Hi havia solució, només calia voler trobar-la i tenir la vocació de dur-ho a terme”, ha conclòs.
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