La fi de la reixa sacseja Gibraltar: així canvien els controls, l’IVA i la frontera
L’acord entre la Unió Europea i el Regne Unit transforma el pas amb Espanya i obre dubtes sobre seguretat, impostos i mercaderies
La frontera entre Espanya i Gibraltar entra en una nova etapa. L’acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit preveu eliminar els controls habituals a la reixa i facilitar el pas de persones i mercaderies entre La Línea de la Concepción i el Penyal.
El canvi és especialment important per als prop de 15.000 treballadors transfronterers que creuen cada dia, uns 11.000 dels quals són espanyols. La intenció és reduir les cues, les esperes i els problemes que durant dècades han marcat la vida quotidiana en aquesta zona.
El Govern espanyol presenta l’acord com una fita històrica i com la desaparició de l’última gran barrera terrestre de l’Europa continental. La Unió Europea, per la seva banda, busca garantir una circulació més fluida sense renunciar als controls de seguretat, duanes i fiscalitat.
Quins controls desapareixen?
La principal novetat és que ja no hi haurà controls ordinaris de passaports, DNI i mercaderies al pas terrestre entre Gibraltar i Espanya.
Això significa que els treballadors, residents, turistes i veïns podran travessar la zona amb més rapidesa. Tampoc s’aplicaran de manera habitual els controls biomètrics al punt on fins ara hi havia la reixa.
Tot i això, la frontera no desapareix completament. Simplement canvia de lloc i de funcionament.
On es faran ara els controls?
Els controls Schengen es traslladaran al port i a l’aeroport de Gibraltar. Les persones que arribin al Penyal des de fora de l’espai Schengen hauran de passar els controls corresponents.
La Policia Nacional espanyola serà l’encarregada d’aplicar aquests controls Schengen, mentre que les autoritats de Gibraltar mantindran els seus propis procediments.
Això implica que els viatgers hauran de complir les exigències de dues jurisdiccions: les de Gibraltar i el Regne Unit, i les d’Espanya i la Unió Europea.
Gibraltar, però, no entrarà formalment a l’espai Schengen. Hi quedarà connectat per facilitar la mobilitat terrestre amb Espanya, però continuarà sent un territori britànic fora d’aquest espai europeu.
Què passarà amb la reixa física?
La retirada de l’antiga reixa de Gibraltar no significa que la zona quedi sense vigilància.
El Govern gibraltareny ha instal·lat un nou tancament d’alta seguretat en àrees sensibles, com l’aeroport, els dipòsits de combustible, el túnel i les instal·lacions duaneres.
El tram principal de pas de vianants quedarà obert, però estarà controlat amb presència policial, càmeres de vigilància, reconeixement facial, lectura automàtica de matrícules i una il·luminació reforçada.
Per tant, la frontera ja no quedarà marcada principalment per una tanca física, sinó per un sistema de vigilància policial i tecnològica.
Què canviarà amb les mercaderies?
L’acord preveu una unió duanera entre Gibraltar i la Unió Europea, fet que permetrà eliminar els controls de mercaderies al pas terrestre.
Les duanes espanyoles seran les responsables de gestionar els productes que entrin i surtin del Penyal. L’objectiu és agilitzar el comerç i reduir les barreres entre tots dos territoris.
També s’endureixen les normes sobre el tabac per evitar diferències de preu, contraban i competència deslleial.
IVA i impostos: Gibraltar haurà de canviar
Un dels punts més destacats de l’acord és la fiscalitat. Gibraltar aplicarà un impost indirecte equivalent a l’IVA, que començarà amb un tipus del 15%.
La convergència fiscal s’haurà de completar en un termini de tres anys. La finalitat és reduir les diferències de preus i impostos entre Gibraltar i el Camp de Gibraltar.
Aquesta mesura pot afectar el cost dels productes, el consum i les compres que molts ciutadans fan habitualment al Penyal.
L’acord no resol la disputa sobre la sobirania de Gibraltar, però sí que transforma completament la seva relació quotidiana amb Espanya. La reixa física perd protagonisme, mentre els controls fronterers, la fiscalitat i la seguretat passen a funcionar d’una manera diferent.
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