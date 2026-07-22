El Govern anuncia ajudes per a la innovació de les pimes per combatre el canvi climàtic
La nova línia d'ajudes es destinarà a pimes innovadores que vulguin adaptar-se a la realitat climàtica
Iván Gil
El Govern posarà en marxa «una nova línia de 300 milions d’euros per impulsar la innovació de les nostres pimes en la lluita contra el canvi climàtic». Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, després d’apuntar que «els incendis han arrasat ja més de 100.000 hectàrees aquest any».
Abans de visitar el lloc de comandament a La Mierla, a Guadalajara, el cap de l’Executiu ha remarcat a través de la xarxa social X que «l’emergència climàtica no admet negacionismes ni demores. Per produir de manera més neta i eficient, adaptar el nostre teixit productiu a la nova realitat climàtica, i desenvolupar tecnologies per combatre els fenòmens extrems. Protegir Espanya no és només reaccionar davant l’emergència, també és anticipar-s’hi».
Aquesta partida la mobilitzarà el Ministeri d’Indústria, a través d’ENISA (Empresa Nacional d’Innovació), i els préstecs aniran des de 25.000 euros fins a 1,5 milions sense garanties. Amb caràcter general, tindran un termini d’amortització de fins a set anys, amb carència de capital de fins a dos anys. Es destinaran a «projectes empresarials amb potencial per enfortir la prevenció, la preparació i la resposta davant els desafiaments derivats de les emergències i el canvi climàtic», i els interessos estaran vinculats als resultats de l’empresa.
Des de l’inici de l’onada d’incendis aquest estiu, el Govern ha tornat a insistir a l’oposició en la necessitat d’impulsar les mesures del pacte d’Estat davant l’emergència climàtica. «No només és reaccionar, sinó que hem de prevenir», va instar Sánchez dilluns passat després de visitar la zona devastada per l’incendi a Los Gallardos (Almeria)
Llavors ja va advertir que «tindrem un estiu complex i complicat», per la qual cosa va reiterar que el Govern mantindrà l’alerta i desplegarà el seu pla de lluita contra incendis «per respondre amb la màxima celeritat».
Pacte d’Estat
Entre les propostes més destacades del pacte d’Estat destaca la creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil i Emergències. Un organisme enfocat a millorar la «coordinació i presa de decisió compartida» entre les diferents institucions, mirant de garantir «el bon funcionament del sistema». D’altra banda, es planteja crear fons permanents, «dotats amb recursos econòmics nacionals i autonòmics», per accelerar la reconstrucció dels municipis afectats i per finançar treballs de neteja, condicionament i construcció després dels incendis.
Sánchez, segons va confirmar a primera hora d’aquest matí la Moncloa, visitarà les zones afectades per l’incendi de La Mierla a les onze del matí, anirà al lloc de comandament avançat, ubicat a Tamajón, i es reunirà amb els equips que coordinen l’emergència. Per aquesta visita va suspendre la seva participació en la clausura de l’acte de presentació d’‘Espanya emprèn: innovació per a la resiliència climàtica’, que se celebra aquest matí a Madrid.
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU