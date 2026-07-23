Cas Zapatero
Zapatero afirma que no ha parlat amb ningú de la Sepi ni del Govern del rescat de Plus ultra i nega ser un corrupte
Respon per primera vegada a la premsa, dies després de la confessió del seu amic i presumpte testaferro Julio Martínez Martínez
Cristina Gallardo
José Luis Rodríguez Zapatero ha respost aquest dijous per primera vegada a la premsa després de la seva imputació per tràfic d’influències i blanqueig i el registre del seu despatx d’expresident del Govern del carrer Ferraz, i ho ha fet per incidir en la seva innocència. A la primera pregunta que li ha realitzat el presentador de Mañaneros (TVE), Javier Ruiz, sobre si s’ha corromput, ha respost rotundament que «en absolut». Així, ha reiterat en diverses ocasions que no ha influït, ni tan sols va parlar «amb ningú» de la Sepi ni del govern sobre el rescat de 53 milions d’euros de l’aerolínia Plus Ultra.
La compareixença es produeix la mateixa setmana en què ha declarat davant el jutge José Luis Calama de l’Audiència Nacional el seu amic –i presumpte testaferro– Julio Martínez Martínez,fundador de la consultora Análisis Relevante en la qual l’expresident socialista realitzava tasques d’assessorament. L’empresari va corroborar davant el jutge el que havia avançat tan sols un dia abans per escrit: que es va pactar cobrar un 1% del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir la companyia a canvi de la mediació o «acompanyament» de Rodríguez Zapatero durant el tràmit de gestió de l’ajuda. De fet, l’expresident li va anunciar la concessió del crèdit dies abans que arribés al Consell de Ministres.
També els exdirectius de Plus Ultra Julio Martínez Sola i Roberto Roselli s’han dirigit per escrit al jutge Calama per manifestar que van contractar amb Análisis Relevante «conscients» de la relació del consultor amb l’expresident socialista, i van assumir un pagament de l’1% del que s’obtingués per aquestes tasques.
Durant la seva compareixença del 17 de juny davant el jutge Calama, l’expresident Rodríguez Zapatero va negar la major i va optar per insistir en els arguments exculpatoris que ja va exposar durant la seva compareixença al Senat del mes de març passat. Va afirmar rotundament que no va tenir cap influència en la concessió del crèdit per a l’aerolínia Plus Ultra.
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