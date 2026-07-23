França suspèn alts funcionaris després de donar positiu en controls antidroga
El primer ministre converteix les anàlisis sorpresa en símbol de la seva estratègia contra el narcotràfic i el consum en el Govern
Leticia Fuentes
La lluita contra les drogues ha arribat a les altes esferes del govern francès. El primer ministre, Sebastien Lecornu, va anunciar aquest dimecres que diversos membres de gabinets ministerials i alts funcionaris han sigut destituïts dels seus càrrecs després de donar positiu en les proves antidroga. En les últimes setmanes, l’Executiu havia implantat una nova mesura que obligava els funcionaris del govern a sotmetre’s a proves antidroga "sorpresa", com una mesura exemplaritzant dins de la lluita contra el narcotràfic.
La idea va generar una gran controvèrsia als passadissos de l’Assemblea Nacional. Alguns diputats van considerar que la mesura podia resultar estigmatitzant, especialment després de diversos episodis que havien esquitxat l’entorn parlamentari, com la detenció d’assistents de diputats sorpresos intentant comprar estupefaents a la via pública.
"Els membres dels gabinets ministerials i la majoria dels alts funcionaris tenen accés a informació extremadament sensible. Consumir drogues implica ser vulnerable. I no podem condemnar els assassinats de joves de 16 anys als barris marginals i, alhora, tolerar el consum de drogues als barris acomodats", va afirmar Lecornu durant una entrevista publicada el 22 de juliol a la revista Paris Match, en la qual va confirmar que els controls continuaran. Amb aquesta iniciativa, Lecornu estableix un precedent i deixa la porta oberta al fet que "els seus successors vagin més lluny", va insistir.
Amenaça d’atemptat
Aquesta notícia coincideix amb la recent polèmica generada després de l’evacuació de l’alcalde d’Alès (Gard) del seu domicili la nit del 21 de juliol per les forces d’elit RAID, després que els agents detectessin una amenaça creïble d’atemptat vinculada al narcotràfic. L’amenaça contra l’alcalde, Christophe Rivenq, sorgeix després de la implementació de mesures contra la DZ Mafia. Una perillosa banda de narcotraficants que des de fa anys opera a França, i que a poc a poc ha anat estenent els seus tentacles fins a instal·lar-se en ciutats secundàries com Alés. Rivenq ja havia rebut una carta amenaçadora amb dues bales de 9 mm, motiu pel qual les autoritats havien implantat un dispositiu de seguretat pròxim al seu domicili. No obstant, una nova amenaça detectada per la policia va obligar la unitat especial a intervenir i evacuar l’alcalde durant la matinada de dimarts per traslladar-lo a un lloc segur. Durant els últims anys, diferents organitzacions criminals assentades al país, concretament a Marsella, han ampliat les seves activitats cap a ciutats mitjanes i petites, reproduint models de violència similars als coneguts per la Mocro Mafia o pel narco mexicà.
Les dades publicades pel govern francès reflecteixen una magnitud del problema. Segons el Ministeri de l’Interior, les forces de seguretat franceses van confiscar més de 53 tones de cocaïna el 2024, una xifra rècord que multiplica per més de dos els decomisos registrats tot just dos anys abans. Paral·lelament, els venjances s’han convertit en les principals notícies dels informatius francesos, a més de la creixent amenaça que pateixen jutges i alts funcionaris dedicats a la lluita contra les drogues.
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