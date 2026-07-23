Troben mort el reclutador de dones d'Epstein a Europa
Obren una investigació per la mort de Daniel Siad, qui s'enfrontava a múltiples denúncies per violació dins del cas Epstein
Leticia Fuentes
El cas Epstein continua esquitxant França anys després que sortissin a la llum les primeres acusacions. La fiscalia de Nanterre va informar aquest dimecres que Daniel Siad, el sospitós d’actuar com a reclutador de dones al país gal per al pederasta Jeffrey Epstein i que comptava amb múltiples denúncies per violació, va ser trobat mort al seu domicili a Colombes, a prop de París, aquest dilluns passat.
La fiscalia va obrir una investigació dilluns a la nit sobre la causa de la mort de Siad, després de la troballa del cos al seu domicili, i va ordenar l’autòpsia. Siad s’enfrontava a diverses denúncies, entre les quals acusacions de violació, després de ser indentificat al febrer per una dona sueca de 56 anys, Ebba, com el seu violador després de reconèixer-se en una fotografia trobada entre els milions d’arxius desclassificats del cas Epstein. Aquesta querella va obrir la porta que altres dones fessin un pas endavant i denunciessin situacions similars.
Siad sempre ha negat qualsevol acusació i fins i tot es va definir en la seva última entrevista realitzada com un avi i pare "honest". No obstant, els més de 1.000 arxius d’Epstein on apareixia esmentat no el deixaven en gaire bé lloc i desmuntaven per complet la seva defensa. Els documents revelaven que mantenia un contacte regular amb Epstein, intercanviant missatges sobre l’edat i l’aparença d’aquestes joves a canvi de diners. Les autoritats investigaven si era una peça clau en la trama Epstein.
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