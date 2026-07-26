L'incendi forestal d'Àvila ja és el més extens de la història recent d'Espanya, amb 50.000 hectàrees afectades
La ministra Aagesen diu que l'àrea calcinada ja multiplica per sis la del 2025 en el mateix període
ACN
L'incendi forestal d'Àvila ja és el més extens de la història recent d'Espanya, segons ha dit la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en una atenció a mitjans aquest diumenge a la tarda. L'àrea afectada, ha afirmat, ja ha superat les 50.000 hectàrees, a què s'han de sumar 25.000 a la Comunitat de Madrid i 2.000 a Toledo. En total, els focs del centre d'Espanya han afectat ja 77.000 hectàrees. Aagesen també ha dit que la temporada d'incendis arreu de l'Estat és "extraordinàriament complicada", amb 32 grans focs fins ara i un total de 153.000 hectàrees afectades, una xifra que multiplica per sis l'àrea calcinada en el mateix període del 2025, que ja va ser "molt complicada".
Aagesen ha dit que la situació al centre d'Espanya "continua sent complexa" i ha evitat aventurar-se sobre com avançarà en les pròximes hores. La ministra ha destacat el treball conjunt de les institucions i els serveis d'emergències, i ha reiterat que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez continua posant sobre la taula la proposta d'un pacte d'estat davant l'emergència climàtica que permeti "anticipar i estar preparats".
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