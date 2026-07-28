Troben els cadàvers de cinc nadons al domicili d'una parella d'Orange
La dona acabava de donar a llum un nen sa i mantenia en caixes les restes mortals de cinc nounats més
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Els cossos de cinc nadons morts van ser trobats al domicili d’una parella a Orange, a França, segons van informar aquest dimarts diverses fonts policials.
La policia va trobar restes de nounats al domicili d'una parella després que la dona donés a llum dilluns un nadó sa. Els investigadors van trobar els cossos dins de diverses caixes, segons la mateixa font.
La investigació segueix en curs per determinar les circumstàncies de les morts i aclarir els fets.
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