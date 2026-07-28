El Govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs
Li rebaixa la pena de presó de quatre anys i mig a dos
El Govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs i li ha rebaixat la pena de quatre anys i mig de presó a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) incloïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros, que es mantenen. A la decisió, el mateix tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva" i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC.
Borràs va ser condemnada juntament amb un conegut seu informàtic, que va obtenir diversos contractes a dit, i un altre que va facilitar el falsejament de documents.
El TSJC proposava l'indult de la pena de presó que sobrepassés els dos anys, o sigui dos anys i mig, cosa que ara permetrà a l'expresidenta del Parlament eludir l'ingrés al centre penitenciari. Segons els magistrats que la van jutjar i condemnar, els quatre anys i mig de presó, que són el mínim de la meitat superior pel delicte continuat de falsedat documental, són "desproporcionats i excessius" pels fets que realment va fer Borràs.
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