Sánchez defensa Zapatero, qualifica d'"injusta" la condemna al seu germà i considera la investigació contra la seva dona una "causa política"
El cap de l'Executiu mostra el seu suport a l'expresident Zapatero, respectant la seva presumpció d'innocència en les fases inicials de la investigació
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tornat a recolzar José Luis Rodríguez Zapatero en la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada a la sala Barceló de la Moncloa, ha qualificat com a «injusta» la sentència que ha condemnat el seu germà, David Sánchez, i ha assegurat que el procés contra la seva dona, Begoña Gómez, és una «causa política» perquè això és el que estan impulsant les acusacions populars del PP i Vox.
Després d’una llarga exposició inicial en què ha fet balanç no només de la legislatura, sinó dels seus vuit anys de Govern, el cap de l’Executiu s’ha aturat també en els processos judicials que afecten el seu entorn en el torn de preguntes dels periodistes. Sánchez ha tornat a mostrar el seu suport a l’expresident Zapatero, però de manera més escarida que en ocasions anteriors: «Per part del Govern d’Espanya, per part del partit que dirigeixo, sens dubte, compta amb el nostre suport, respectem la seva presumpció d’innocència i estem en les fases inicials d’aquesta investigació. Ja veurem en quina deriva».
Posteriorment, ha evitat pronunciar-se sobre el canvi en l’estratègia de l’exsoci de l’expresident, Julio Martínez i sobre el seu canvi de versió, que ara incrimina el dirigent socialista, al qual assenyala com a ordidor del rescat de Plus Ultra.
«Aquesta és la seva versió», ha respost als periodistes, «jo no opinaré sobre versions i estratègies de defensa». Quant al rescat de l’aerolínia Plus Ultra, el cap de l’Executiu ha tornat a insistir que el procés per a la concessió d’aquesta ajuda va ser «irreprotxable» i que el Govern l’ha revisat «per activa, per passiva i per perifràstica", a més que ha insistit que "no va ser un rescat, va ser un préstec amb uns tipus d’interès que no eren del grat de cap de les empreses que va rebre aquest préstec".
«Jo no soc el portaveu de Zapatero»
Respecte a les joies trobades al despatx de l’expresident i valorades en 1,3 milions d’euros, Sánchez no ha volgut opinar perquè serà Zapatero qui doni «les explicacions oportunes», «jo no soc el seu portaveu», ha reblat.
Però on Sánchez més s’ha aturat ha sigut en els casos judicials que afecten la seva «família». Ha defensat que tant David Sánchez com Begoña Gómez són «dues persones que durant tota la seva vida el que han fet ha sigut treballar i formar-se». I ha qualificat la sentència de l’Audiència de Badajoz que ha condemnat Sánchez com a «injusta», a més d’afegir que el procés contra la seva dona és una «causa política» perquè «les acusacions populars estan impulsant una causa política. Jo crec que això no és una opinió, això és un fet. Agradarà més o menys, però és així».
Sánchez ha detallat que en els dos casos, la fiscalia ha demanat el sobreseïment. A més, en la investigació a Gómez, que s’enfronta a un suposat delicte de malversació, l’ Advocacia de l’ Estat «ni tan sols ha sigut requerida, quan en teoria està per defensar els interessos de l’Administració Pública». «Llavors, ¿què és el que ens queda?», s’ha preguntat, «les acusacions populars». I en el seu cas, les acusacions que dirigeixen PP i Vox «estan impulsant una causa política», ha argumentat.
«El tipus d’oposició que tenim»
Segons ha afegit, «les úniques propostes» que aquestes acusacions venen fent és «elevar les peticions de presó». «Aquest és el tipus d’oposició que tenim; jo, sens dubte, no m’hi sumo», ha afirmat.
En un to diferent d’altres ocasions, el president ha defensat i posat en valor les trajectòries professionals tant de la seva dona com del seu germà, «llicenciat en Econòmiques, llicenciat en Composició i Direcció d’Orquestra per la Universitat de Sant Petersburg». David Sánchez, ha continuat, «parla perfectament rus, anglès, francès, italià» i «ha dedicat tota la seva vida a treballar de manera íntegra i a formar-se». Per la qual cosa té, ha defensat, «tot el dret a recórrer aquesta sentència que considera injusta i esperem que altres instàncies li donin la raó».
Tant Sánchez com Gómez, ha afegit, no són només el seu germà i la seva dona, són «David Sánchez i Begoña Gómez», que han sigut sotmesos a «un procés de deshumanització» malgrat «el seu passat d’integritat i professionalitat». «¿La parella d’un president del Govern ha de renunciar a la seva carrera professional?», s’ha preguntat, «¿és aquesta l’Espanya que volem?»
De les tradicions que es mantenen en la política espanyola hi ha la del balanç del president del Govern del curs polític abans de l’inici de les seves vacances. Pedro Sánchez ha comparegut aquest migdia al palau de la Moncloa per exposar l’informe diari de rendició de comptes Complint, en el qual dona compte d’un repàs de les accions realitzades i de les que queden pendents dels compromisos que ha anat adquirint l’Executiu aquests mesos i durant la legislatura.
En la reunió del Consell de Ministres d’aquest dimarts, l’últim abans de les vacances, no s’ha aprovat finalment el decret sobre vivenda, com inicialment estava previst, per falta d’acord per a la seva posterior convalidació parlamentària. El dia d’ahir, el Govern va optar per emportar-se fins després de l’aturada vacacional l’aprovació d’aquest decret per guanyar temps per a la negociació política.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026