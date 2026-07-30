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El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties

El nou reial decret inclou diverses malalties, permetent l'avançament de la jubilació amb 15 anys cotitzats

Una parella de jubilats, en una imatge d'arxiu.

Una parella de jubilats, en una imatge d'arxiu. / Eu Aragoneses

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EFE

EFE

Madrid

El Consell de Ministres ha ampliat aquest dimarts l’accés a la jubilació anticipada per raó de discapacitat a onze noves malalties, entre les quals hi ha l’espina bífida, la lesió medul·lar i la malaltia de Parkinson. Segons ha explicat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el reial decret permetrà que unes 50.000 persones amb una discapacitat igual o superior al 45% avancin l’edat de jubilació fins als 56 anys sense que es redueixi l’import de la pensió a causa de la seva malaltia.

Les noves patologies que permeten avançar la jubilació són:

  • Espina bífida
  • Amiloïdosi per transtiretina variant
  • Malaltia de Parkinson
  • Distròfia miotònica de tipus 1 (Steinert)
  • Malaltia de Huntington
  • Esclerosi sistèmica
  • Lesió medul·lar
  • Degeneració corticobasal
  • Atròfia multisistèmica
  • Paràlisi supranuclear progressiva
  • Malaltia renal crònica en estadi G5

15 anys de cotització

Per accedir a la jubilació anticipada, els treballadors hauran d’estar en situació d’alta o assimilada a l’alta, acreditar 15 anys de cotització i haver estat afectats, durant almenys 5 anys, per alguna de les patologies recollides en l’annex, amb una discapacitat igual o superior al 45%.

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En aquests casos, el període en què es redueixi l’edat de jubilació computarà com a cotitzat a l’hora de calcular l’import de la pensió. La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, ha destacat en el comunicat que milers de persones amb malalties greus comptaran «amb una protecció especial que faci justícia i equipari les seves possibilitats amb les de la resta de la població treballadora».

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