Va a un prostíbul, s'adorm i li roben més de 14.000 euros apropant-li el telèfon mòbil a la cara
Un client del local de prostitució acusa una prostituta, una jove dominicana, d’haver-lo estafat mentre dormia
Luis Rendueles
L’home va arribar de matinada al club New Borgia, a la recta d’Heras, a Santander. Allà va estar bevent alcohol i va «contractar els serveis de prostitució» que «oferia» una jove dominicana. Després, tots dos van pujar a una habitació del local.
El que va passar després podria constituir un delicte d’estafa, pel qual la jove serà jutjada. La Fiscalia demana per a ella dos anys i mig de presó. L’acusació particular, que representa el client del prostíbul, reclama que sigui condemnada a tres anys de presó. Totes dues parts exigeixen que es retornin els diners estafats.
Reconeixement facial
Segons l’escrit de la Fiscalia, la jove va aprofitar que el client del bordell «es trobava en un greu estat de somnolència» per agafar-li el telèfon mòbil sense el seu consentiment. Després, va posar el mòbil davant de la cara de l’home perquè l’aplicació de reconeixement facial «autoritzés una sèrie d’operacions» amb les seves targetes bancàries.
D’aquesta manera, la dona va aconseguir fer quatre pagaments de 879,20 euros cadascun amb càrrec a una de les targetes de crèdit de l’home. També va ordenar sis transferències des dels comptes corrents del seu client a diversos amics i familiars seus per un valor total de 8.500 euros.
Per pagar el lloguer
Mentre l’home continuava dormint, la prostituta li va acostar el telèfon a la cara per autoritzar 23 pagaments per Bizum. La majoria van ser rebutjats, però finalment ho va aconseguir en quatre ocasions, per un import de 500 euros cadascun. Dos d’aquests pagaments, un total de mil euros, els va destinar a pagar el lloguer del pis al seu propietari.
Més tard, «entre les set i les vuit del matí», segons l’escrit de la Fiscalia, l’home es va despertar «en un estat de gran confusió», però de seguida es va tornar a adormir fins a les nou. Durant aquest temps, la dona hauria aprofitat per tornar-li a acostar el telèfon a la cara i ordenar noves operacions de traspàs de diners. En total, la dona li hauria estafat 14.016,80 euros aquella matinada.
Després de sortir del club, ja a plena llum del dia, l’home va començar a adonar-se del que havia passat. Poc després, va comprovar que un dels pagaments que s’havien ordenat des del seu telèfon aquella nit era permanent. La prostituta havia aconseguit que li pagués un «sou» des d’un dels seus comptes corrents. Havia donat l’ordre que li enviés 900 euros cada mes. Només en va arribar a cobrar el primer.
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Via: El Periódico
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