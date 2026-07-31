Eleven a 60.000 els migrants que han entrat a Ceuta els darrers dies
També han xifrat en 34 el nombre de morts a la frontera
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El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevat fins als 60.000 els migrants que ha entrat a la ciutat autònoma des de Marroc en el marc de la crisi migratòria, 10.000 més que el govern espanyol. També ha xifrat en 34 el nombre de morts a la frontera. En una roda de premsa aquest divendres després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, Vivas ha assegurat que “és impossible assumir aquesta situació” i l’ha instat a “actuar” per poder retornar les persones que han arribat a la ciutat de manera il·legal. Vivas ha afegit que ha arribat un nombre de persones equivalent al 70% de la població de Ceuta i que està “més que justificada” la sensació dels ciutadans “d’inquietud, impotència i abandonament”.
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