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Eleven a 60.000 els migrants que han entrat a Ceuta els darrers dies

També han xifrat en 34 el nombre de morts a la frontera

Centenars de migrants entrant a Ceuta.

Centenars de migrants entrant a Ceuta.

Redacció

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ACN

ACN

Ceuta

El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevat fins als 60.000 els migrants que ha entrat a la ciutat autònoma des de Marroc en el marc de la crisi migratòria, 10.000 més que el govern espanyol. També ha xifrat en 34 el nombre de morts a la frontera. En una roda de premsa aquest divendres després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, Vivas ha assegurat que “és impossible assumir aquesta situació” i l’ha instat a “actuar” per poder retornar les persones que han arribat a la ciutat de manera il·legal. Vivas ha afegit que ha arribat un nombre de persones equivalent al 70% de la població de Ceuta i que està “més que justificada” la sensació dels ciutadans “d’inquietud, impotència i abandonament”.

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