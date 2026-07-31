La policia francesa reforça els controls fronterers amb drons, avions i 170 agents per la crisi de Ceuta
França admet que és una mesura "d'anticipació"
La policia francesa reforçarà els controls fronterers amb l'Estat espanyol per la crisi de Ceuta amb un total de 170 agents, drons i avions. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Regnault de la Mothe, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans des del Voló on ha dit que la mesura es pren per ordre del ministeri de l'Interior. Regnault ha admès que hores d'ara "no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per França" però que la mesura es pren per "anticipar-se" a qualsevol derivada. La policia francesa augmentarà els controls "aleatoris" que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. "Farem el que ja sabem fer, però ampliat i amb un dispositiu més fort i robust", ha dit el prefecte.
"Ens estem anticipant, volem ser dissuasius i enviar un missatge molt clar: no hi ha cap mena de laxitud, tenim un dispositiu sòlid que impedeix els fluxos migratoris irregulars cap a França", ha remarcat.
El reforç suposa incrementar de 110 a 170 els policies desplegats a la frontera que controla Regnault entre França i Espanya a partir d'aquest divendres. Els efectius es distribuiran per diferents punts fronterers, especialment al peatge del Voló, però també en passos secundaris, com els colls de Belitres, d'Ares i de Banyuls, per evitar que els migrants passin per rutes alternatives. A més, les autoritats franceses també estudien reforçar la vigilància a la Cerdanya amb l'objectiu que el dispositiu sigui "hermètic" a tota la línia fronterera.
El prefecte ha insistit que es tracta d'una operació preventiva. "Ens estem anticipant, volem ser dissuasius i enviar un missatge molt clar: no hi ha cap mena de laxitud, tenim un dispositiu sòlid que impedeix els fluxos migratoris irregulars cap a França", ha remarcat. Segons ha dit, el reforç es mantindrà "almenys durant deu dies", tot i que no ha descartat allargar-lo, si les circumstàncies ho requereixen.
Drons, avions i un centenar d'agents
Regnault ha detallat que el dispositiu és "molt complet" i que combina medis terrestres i aeris. Hi participen agents de la Germanderia, policies, duaners, drons i avions de vigilància, que començaran a operar aquest dissabte per "evitar, detectar, vigilar i dissuadir" possibles intents d'entrada irregular. El prefecte ha reiterat que es tracta d'una "maniobra d'anticipació" davant un flux migratori "que ara mateix no existeixen, però que es podrien produir".
En paral·lel, el ministre d'Interior francès, Laurent Nuñez, ha especificat que a partir d'aquest dissabte el govern "quintuplicarà" els reforços desplegats a les fronteres franceses amb tota Espanya. Segons ha detallat, el dispositiu incorporarà 334 policies i gendarmes més respecte dels efectius habituals, així com tres avions de la Policia de Fronteres. "El dispositiu es densificarà tant com sigui necessari", ha assegurat el ministre en una piulada a X.
El prefecte ha subratllat que el reforç s'ha coordinat "de manera molt estreta" amb les autoritats espanyoles. Segons ha dit, els dos estats comparteixen la preocupació per la situació a Ceuta i mantenen un contacte permanent per adaptar els dispositius als dos costats de la frontera.
Malgrat l'augment dels controls, el prefecte ha assegurat que intentaran minimitzar les afectacions al trànsit, coincidint amb un dels caps de setmana amb més mobilitat de l'estiu. "Cal trobar l'equilibri entre el control i garantir la circulació fluida", ha afirmat.
"Tota l'ajuda necessària"
Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat a través d'una piulada a la xarxa social X que ha mantingut el contacte amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per traslladar-li tota la solidaritat i "tota l'ajuda necessària", també a través de Frontex.
Macron ha remarcat que els ministres de l'Interior dels dos països mantenen un contacte permanent per fer un seguiment de la situació i ha assegurat que cal "fermesa" en matèria de retorns i de protecció de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
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