Itàlia i Espanya xoquen al plantejar Meloni suspendre l’espai Schengen
Albares convoca l’ambaixador italià després que Roma vinculés la crisi a Ceuta amb la regularització impulsada pel Govern de Sánchez
Jose Rico
La crisi migratòria a Ceuta ha provocat un xoc diplomàtic entre Itàlia i Espanya després que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, plantegés la suspensió de l’espai Schengen, que permet la lliure circulació de persones entre països sense controls, davant l’entrada massiva de migrants des del Marroc a territori de la Unió Europea (UE).
El ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va convocar l’ambaixador italià a Madrid per demanar-li explicacions per les paraules de Meloni i del seu homòleg, Antonio Tajani, que va vincular els fets de Ceuta amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel Govern de Pedro Sánchez.
"Les imatges que arriben des de Ceuta són impressionants i demostren, una vegada més, que la immigració clandestina forra de control representa una amenaça concreta per a la seguretat de les fronteres europees. […] Itàlia no es quedarà de braços plegats. Estem preparats per intervenir també amb instruments extraordinaris per defensar les fronteres i la seguretat dels ciutadans, com la suspensió de l’espai Schengen amb Espanya", va assenyalar Meloni des del seu compte a la xarxa social X.
Meloni s’afegia així a les paraules del seu ministre d’Exteriors minuts abans. "Estic a favor del tancament de l’espai Schengen amb Espanya i tinc plena confiança en l’actuació del ministre de l’Interior, Matteo Piantedosi. La immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional", va escriure Tajani en un missatge que va publicar també a les xarxes socials.
Albares va qualificar d’"impropi" el missatge del seu homòleg italià i va assegurar que els fets registrats ahir estan relacionats amb una sentència del Tribunal Suprem i "no tenen res a veure" amb les afirmacions del dirigent italià: "Aquest missatge és impropi del ministre d’Exteriors d’un país soci i amic del qual esperem solidaritat europea i no demagògia partidista", va afirmar Albares en un missatge a la xarxa social X.
El cap de la diplomàcia italiana va atribuir la situació viscuda a Ceuta a la decisió del Govern espanyol d’impulsar la regularització extraordinària de més de 500.000 immigrants en situació irregular. Segons el seu parer, aquesta mesura és "profundament errònia" perquè "incentiva el tràfic de persones". I també es va alinear amb aquesta posició el vice primer ministre italià, Matteo Salvini, líder del partit ultradretà la Lliga, que no va dubtar a assegurar que és un "deure" suspendre Schengen perquè Roma pugui "defensar les fronteres i protegir els italians".
"He afrontat anys de procés judicial, arriscant sis anys de presó, per haver protegit les fronteres del meu país. Sánchez no. Suspendre Schengen. Defensar les fronteres", va afirmar, en al·lusió al cas del desembarcament de 147 migrants rescatats davant Lampedusa a bord del vaixell Open Arms l’any 2019.
L'administració Trump culpa Espanya
Les crítiques a Espanya també van arribar des d’un altre Govern del mateix color polític que l’italià. La Casa Blanca va responsabilitzar les autoritats espanyoles del repunt en les arribades a Ceuta. "El president [Donald] Trump fa molt temps que adverteix Europa del que passaria si continua aplicant polítiques globalistes d’extrema esquerra, entre les quals les que faciliten la immigració massiva", va recordar la portaveu adjunta, Anna Kelly.
"Espanya i altres països que han adoptat aquesta filosofia destructiva haurien de canviar de rumb immediatament o s’arrisquen a la seva pròpia desaparició", va advertir Kelly.
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