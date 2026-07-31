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Trump anuncia un acord "històric" pel "desarmament complet" de Hamàs

El president estatunidenc diu que és una "fita important" en el seu pla per aconseguir una Gaza segura pels ciutadans

El president dels Estats Units, Donald Trump, a la cimera de l'OTAN a Ankara, el passat 8 de juliol.

El president dels Estats Units, Donald Trump, a la cimera de l'OTAN a Ankara, el passat 8 de juliol. / Marta Vidal Vilalta (ACN)

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ACN

ACN

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord "històric" amb Hamàs i totes les altres forces armades a Gaza pel seu "desarmament complet". En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una "fita important" per implementar el seu pla de 20 punts i tenir pau i seguretat. També ha dit que una vegada s'hagi completat el desarmament, les forces d'Israel "es retiraran" i la Força d'Estabilització Internacional (ISF) de les Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina per mantenir una Gaza "segura pels seus residents i els seus veïns". Trump ha felicitat els implicats en l'acord després que "tothom digués que no s'aconseguiria mai".

L'acord, segons Trump, permetrà a Israel tenir "la seguretat que mereix" i Gaza deixarà d'utilitzar-se com una base per a "atacs terroristes".

El líder nord-americà ha recordat que fa un any hi havia una "guerra violenta i furiosa, una crisi humanitària i ostatges retinguts en un captiveri brutal". Tot i el "progrés històric", ha reconegut que encara queda molta feina per fer.

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En el seu missatge, ha assegurat que no permetran que tornin les amenaces que van començar des de Gaza el 7 d'octubre del 2023.

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