Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: "El seu somni es va acabar abans de començar"
La jugadora del Maghreb Atlético Tetuan, de 20 anys, es va ofegar mentre intentava arribar nedant a territori espanyol
Raúl Paniagua
La crisi migratòria que es viu a Ceuta també s'ha cobrat víctimes en el món de l'esport. La jove futbolista Faten Ben Amar El Azizi, de només 20 anys, va morir mentre intentava arribar nedant a la costa de Ceuta, segons ha informat el seu club, el Maghreb Atlético Tetuan.
Faten és una de les víctimes mortals d'una crisi sense precedents que va empènyer unes 60.000 persones a intentar creuar la frontera entre el Marroc i Espanya. El Govern espanyol situa la xifra oficial de morts en 72, tot i que altres fonts l'eleven a més d'un centenar.
«No buscava fama ni aventura»
El somni de Faten «es va acabar abans de començar», expressa el club marroquí en un emotiu comunicat reproduït per diversos mitjans locals. «No buscava fama ni aventura, sinó una vida millor i un futur que creia que l'esperava a l'altra banda de la frontera», afegeix l'entitat, profundament afectada per la mort de la seva jugadora, ofegada mentre intentava arribar a Ceuta.
El conjunt marroquí assenyala que la futbolista només volia obrir «una nova porta» per al seu futur i lamenta «l'alt preu» que paguen molts joves en els intents de migració irregular, que converteixen «els somnis en malsons» i «l'alegria en llàgrimes».
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