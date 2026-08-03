Els incendis de Grècia amenacen Atenes i provoquen dos morts
Als voltants de la capital, han cremat prop de 6.500 hectàrees mentre milers de persones han hagut de ser evacuades de casa seva
María Mondéjar
Els dos ocupants d’un helicòpter que participava en l’extinció d’un incendi a Grècia van morir al xocar en l’aire amb un altre aparell, amb dos pilots que van resultar ferits, segons van informar els mitjans locals. Més de 500 efectius del cos de bombers treballen contrarellotge per estabilitzar l’incendi que crema més de 6.000 hectàrees i amenaça ara per ara la perifèria d’Atenes.
"Durant una operació d’extinció d’incendis a la zona de Psatha, dos helicòpters que participaven en l’operació van col·lidir. Immediatament, es van mobilitzar efectius per a una operació de recerca i rescat de les tripulacions, que actualment està en curs", va informar el Servei de Bombers de la regió grega.
Després de la col·lisió dels dos helicòpters, que s’havien enlairat des de la base aèria d’Eleusis, una ciutat a 18 quilòmetres de la capital grega, el capità d’un dels helicòpters va aconseguir contactar amb el Centre d’Operacions, i va informar que es trobaven fora de perill i els dos tripulants, un de britànic i l’altre grec, van ser rescatats amb ferides lleus, segons informa el mitjà grec Ta Nea. Els altres dos tripulants, que eren un pilot d’origen danès i el copilot grec, van perdre la vida en l’accident aeri.
"Expresso la meva més profunda pena pel tràgic accident en què es van veure involucrats dos helicòpters d’extinció d’incendis, que es van cobrar la vida de dos combatents en primera línia en la lluita contra incendis en condicions meteorològiques molt adverses, especialment per a les nostres aeronaus", va lamentar el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, en una publicació de Facebook. "La pèrdua del coordinador grec i del pilot danès mentre operaven en el gran incendi de Porto Germeno ens omple de dolor. Les meves més sinceres condolences a les seves famílies", va afegir.
Dijous passat, dos bombers més van morir després de quedar atrapats per les flames a la regió de Réthimno, a l’oest de l’illa de Creta, on els forts vents van propagar ràpidament el foc. Els serveis d’emergències van trobar encara un tercer bomber que estava inconscient a prop de la localitat portuària de Gítion, al sud del Peloponès, que posteriorment va morir.
Amenaça a la capital
Unes 6.700 hectàrees han cremat ja i milers de persones han hagut de ser evacuades a causa de l’incendi declarat fa quatre dies. Les flames, aquest diumenge, es troben a una distància d’uns 35 quilòmetres de la ciutat d’Atenes. L’incendi forestal, que té actualment diversos fronts, es va declarar dijous passat a la regió de Beòcia i des d’aleshores s’ha propagat pels forts vents uns 40 quilòmetres cap a l’est.
Els incendis s’han estès a altres zones del país, com les illes de Paros i Lesbos, situades al mar Egeu, i també a la localitat continental de Trifylia.
A més, entre el 29 de juliol i el 2 d’agost, la policia grega ha detingut 33 persones en el marc de la investigació sobre les causes dels incendis, de què 30 corresponen a casos de negligència i tres a incendis provocats intencionadament. A més, s’han imposat 22 sancions administratives per un import total de 70.138,48 euros com a resposta als incendis.
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